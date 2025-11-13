Odvolací proces so Sarkozym sa začne 16. marca, oznámil súd
- DNES - 19:26
- Paríž
Odvolací proces s bývalým francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym v súvislosti s obvineniami okolo financovania jeho volebnej kampane sa začne 16. marca budúceho roka, oznámil vo štvrtok parížsky odvolací súd. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Súd nižšej inštancie v septembri uznal Sakrozyho, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2007 až 2012, za vinného zo snahy získať od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího finančné prostriedky na svoju kampaň z roku 2007, ktorá viedla k jeho zvoleniu.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Kaddáfímu bola výmenou za to prisľúbená pomoc pri obnove jeho medzinárodného imidžu po tom, čo bol Tripolis obvinený z bombového útoku na lietadlo nad škótskym Lockerbie v roku 1988 a ďalšieho nad Nigerom v roku 1989, pri ktorom zahynuli stovky cestujúcich, pripomína AFP.
Súd uznal Sarkozyho za vinného zo zločineckého sprisahania. Nedospel však k záveru, či finančné prostriedky na svoju kampaň prijal.
Sarkozy bol odsúdený na päť rokov väzenia, v pondelok ho však po 20 dňoch prepustili z parížskej väznice La Santé na základe nariadenia sudcu.
Sedemdesiatročný politik sa okamžite odvolal, nižší súd mu však nariadil väzenie vzhľadom na „výnimočnú závažnosť“ verdiktu.
Odvolanie znamená, že Sarkozy – ktorý obvinenia popiera – je opäť považovaný za nevinného, pričom nové konanie je naplánované do 3. júna 2026, uviedol vo štvrtkovom vyhlásení parížsky odvolací súd.
O podmienečné prepustenie mohol Sarkozy požiadať vzhľadom na svoj vek ihneď po začatí výkonu trestu. Vo Francúzsku sa takéto ustanovenie vzťahuje na väzňov vo veku 70 rokov a starších, ktorým umožňuje za určitých podmienok odpykať si trest mimo väznice.
