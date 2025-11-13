  • Články
Bratislava

Merz odkázal Zelenskému, že do Nemecka by malo chodiť menej mladých Ukrajincov

  • DNES - 19:25
  • Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz povedal vo štvrtok v telefonáte ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že do Nemecka by malo prichádzať menej mladých ukrajinských utečencov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Požiadal som ukrajinského prezidenta, aby zabezpečil, že najmä mladí muži z Ukrajiny prestanú prichádzať do Nemecka v stále väčšom počte, ale zostanú slúžiť svojej vlasti - kde sú potrební,“ uviedol nemecký kancelár po telefonáte so Zelenským.

Najväčšia európska ekonomika prijala od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajine vo februári 2022 približne milión ukrajinských utečencov.

V poslednom období však Nemecko zaznamenalo väčší príliv mladých ukrajinských mužov po tom, čo Kyjev umožnil osobám vo veku 18 až 22 rokov opustiť krajinu. Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra sa počet mužov v tejto vekovej kategórii, ktorí hľadajú útočisko v Nemecku, zvýšil z približne 100 za týždeň na 1796 v týždni začínajúcom 6. októbra.

Merz tiež dodal, že podmienky sociálneho zabezpečenia sa v Nemecku čoskoro zmenia tak, aby sa znížili dávky pre ukrajinských utečencov a „tým sa zvýšila ich motivácia nájsť si zamestnanie“.

Dávky pre týchto utečencov budú štruktúrované tak, aby motivácia pracovať prevážila nad motiváciou zostať v systéme sociálnej starostlivosti,“ zdôraznil Merz na ekonomickom kongrese v Berlíne.

Ukrajina pôvodne zakázala všetkým mužom vo veku od 18 do 60 rokov opustiť krajinu v dôsledku rozsiahlej invázie Ruska, s výnimkou niektorých prípadov. Kyjev však v auguste tohto roku tieto pravidlá uvoľnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
