Štvrtok, 13.11.2025
Bratislava

Európska komisia podozrieva Red Bull zo zneužívania dominantnej pozície na trhu

  • DNES - 19:23
  • Brusel
Európska komisia (EK) vyšetruje výrobcu energetických nápojov Red Bull pre podozrenia z nezákonného obmedzovania hospodárskej súťaže.

Rakúska spoločnosť údajne ponúkala maloobchodným predajcom finančné a nefinančné stimuly s cieľom dosiahnuť, aby zo svojich regálov odstránili konkurenčné produkty s objemom presahujúcim 250 mililitrov alebo ich umiestnili na menej viditeľné miesta, oznámila vo štvrtok Komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Red Bull čelí podozreniu, že túto diskriminačnú taktiku uplatňoval prinajmenšom v Holandsku, kde má spoločnosť zjavne dominantné postavenie na trhu s energetickými nápojmi, uviedla Komisia.

Chceme preskúmať, či tieto praktiky prispievajú k udržiavaniu vysokých cien a obmedzovaniu výberu energetických nápojov pre spotrebiteľov,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Teresa Riberová.

Spoločnosť sa k obvineniam odmietla vyjadriť.

Zdroj: Info.sk, TASR
