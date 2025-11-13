Európska komisia podozrieva Red Bull zo zneužívania dominantnej pozície na trhu
- DNES - 19:23
- Brusel
Európska komisia (EK) vyšetruje výrobcu energetických nápojov Red Bull pre podozrenia z nezákonného obmedzovania hospodárskej súťaže.
Rakúska spoločnosť údajne ponúkala maloobchodným predajcom finančné a nefinančné stimuly s cieľom dosiahnuť, aby zo svojich regálov odstránili konkurenčné produkty s objemom presahujúcim 250 mililitrov alebo ich umiestnili na menej viditeľné miesta, oznámila vo štvrtok Komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Red Bull čelí podozreniu, že túto diskriminačnú taktiku uplatňoval prinajmenšom v Holandsku, kde má spoločnosť zjavne dominantné postavenie na trhu s energetickými nápojmi, uviedla Komisia.
„Chceme preskúmať, či tieto praktiky prispievajú k udržiavaniu vysokých cien a obmedzovaniu výberu energetických nápojov pre spotrebiteľov,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Teresa Riberová.
Spoločnosť sa k obvineniam odmietla vyjadriť.
Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v SR vytvorí stovky pracovných miest
Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v Novej Dubnici v celkovej hodnote 28 miliónov eur sa stáva najväčším výrobným závodom skupiny.
NBS varuje pred falošnou investičnou platformou
NBS upozorňuje na platformu RizzBees, ktorá ponúka investovanie do kryptoaktív.
Remišová: Dotačné výzvy Kmeca sprevádzajú závažné zlyhania, robí to drzejšie ako Plavčan
Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec rozdáva dotácie na vedu a výskum ešte drzejšie a netransparentnejšie, ako to robil v minulosti počas eurofondového škandálu Peter Plavčan.
Sabelová: Nedávame dotácie problémovým firmám, prirovnanie k Plavčanovi nesedí
Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta, že by dotácie na vedu a výskum prideľoval problémovým firmám.