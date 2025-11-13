  • Články
Bratislava

Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v SR vytvorí stovky pracovných miest

Nový závod medzinárodnej skupiny Neways v Novej Dubnici v celkovej hodnote 28 miliónov eur sa stáva najväčším výrobným závodom skupiny.

Investícia prinesie stovky nových pracovných miest a výrobu high-technológií. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Šéfka rezortu Denisa Saková (Hlas-SD) sa zúčastnila na slávnostnom otvorení nového závodu.

Technologický a výrobný sektor Slovenska sa rýchlo rozvíja a investície, ako je rozšírenie spoločnosti Neways v Novej Dubnici, potvrdzujú silnú pozíciu našej krajiny. Vďaka kvalifikovanej pracovnej sile, strategickej polohe a silnému priemyselnému sektoru Slovensko ponúka ideálne prostredie pre spoločnosti, ako je Neways, aby rozširovali svoje aktivity. Rozvoj high-tech výroby je zároveň dôležitou súčasťou našej hospodárskej stratégie, pretože takéto projekty prispievajú k diverzifikácii slovenského priemyslu a posilňujú našu konkurencieschopnosť v rámci Európskej únie,“ uviedla Saková.

Rezort priblížil, že nový závod vznikol s cieľom reagovať na potreby neustále rastúceho počtu zákazníkov a zlúčením všetkých aktivít do jednej prevádzky vytvára priestor pre zvýšenie prevádzkovej efektivity spoločnosti. V súčasnosti zamestnáva približne 700 pracovníkov, pričom spoločnosť v nasledujúcich dvoch rokoch plánuje zvýšiť ich počet na 1100 s ambíciou dosiahnuť až 1500 zamestnancov. Nová prevádzka s rozlohou viac ako 22.000 m2 zároveň ponúka možnosť rozšírenia až na 30.000 m2 a prináša 3,2-násobné zvýšenie výrobnej kapacity oproti doterajším závodom.

Spoločnosť Neways s medzinárodnou pôsobnosťou patrí dlhodobo medzi lídrov z hľadiska produktivity v elektrotechnickom priemysle a na Slovensku úspešne pôsobí už takmer 30 rokov, uviedlo MH. Produkty spoločnosti sa využívajú v najmodernejších zariadeniach od elektroniky pre mikroskopy Thermo Fisher až po káblové systémy pre litografické zariadenia ASML.

Táto expanzia potvrdzuje záväzok spoločnosti Neways voči jej rastovej stratégii, rozširuje jej globálnu výrobnú sieť a reaguje na rastúci regionálny dopyt. Spoločnosť zároveň prispieva k posilneniu priemyselnej základne Slovenska v oblasti high-tech výroby,“ uzavrel rezort hospodárstva.

Zdroj: Info.sk, TASR
