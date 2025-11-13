  • Články
Bratislava

Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur

Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov eur sú výpadky z titulu konsolidácie číslo dva a tri a 300 miliónov eur sú daňové bonusy.

Uviedol to vo štvrtok na brífingu predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Predsedníctvo združenia rokovalo o problematike financovania miest a obcí na Slovensku.

Výnos dane pre rok 2026 bude takmer 2,5 miliardy eur a zároveň tu máme kvantifikované opatrenia, ktoré keby neboli prijaté, tak reálny príjem, výnos dane z príjmov fyzických osôb by bol na úrovni 2,732 miliardy eur. Ak započítame ešte aj konsolidáciu, resp. daňový bonus, ktorý tu nepretržite platí od 1. januára 2023, aj keď v tomto roku bol znížený a bude znížený aj v budúcom roku, stále to predstavuje 300 miliónov eur, tak výnos dane z príjmov fyzických osôb bez konsolidácie a daňového bonusu by bol vyšší ako tri miliardy eur,“ priblížil.

Božik spresnil, že samosprávy prichádzajú v budúcom roku o 291 miliónov eur z titulu konsolidácie dva a tri a o 300 miliónov eur pri daňových bonusoch.

Pravdou ale podľa predsedu ZMOS je, že príjem z podielových daní v porovnaní s týmto rokom bude budúci rok vyšší pre priame rozhodovanie samosprávy vo výške 137 miliónov eur.

Toto sú východiská, s ktorými pracuje samospráva, kde práve mestá a obce v tomto čase a v ostatných dňoch schvaľujú rozpočty. Všetky rozpočty miest a obcí musíme schváliť do 21. novembra tak, aby sme sa vyhli uplatneniu dlhovej brzdy. To by spôsobilo veľké problémy každému jednému mestu a každej jednej obci,“ dodal predseda ZMOS.

Zdroj: Info.sk, TASR
