Hlas-SD stojí za svojím lídrom, kritizuje postup sudcu
Koaličná strana Hlas-SD stojí za svojím lídrom Matúšom Šutajom Eštokom.
Vyhlásil to podpredseda strany a predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši po kontumačnom rozsudku v spore medzi Šutajom Eštokom a skupinou policajtov zvanou čurillovci. Myslí si, že konanie sudcu vyvoláva množstvo otáznikov. Nebol podľa neho dôvod, aby sudca komunikoval výlučne cez elektronickú schránku. Avizoval, že predložia novelu, ktorá zabráni rozhodovaniu bez vypočutia druhej strany.
„My v Hlase-SD nespochybňujeme súdny systém na Slovensku. Spochybňujeme však konanie jedného konkrétneho sudcu, ktoré vzbudzuje množstvo otáznikov, konanie, ktoré môže pripomínať politickú motiváciu, ktorá v našom súdnom systéme nemá mať žiaden priestor. Neexistuje logický dôvod, prečo sa zvolil tento postup, ktorý zvolený byť nemusel,“ uviedol Raši.
Nerozumie, prečo sudca komunikoval výlučne cez elektronickú schránku. Myslí si, že na to neexistuje racionálny dôvod, obzvlášť v prípade stanovenia obrovskej sumy odškodnenia. Poukázal na to, že existovali viaceré možnosti, ako sa dalo ministra kontaktovať. „Preto sa pýtame, prečo tento postup, ktorý sa použiť môže, ale nemusí, použitý bol a kto na toto odpovie? A v takto citlivej kauze, v takto medializovanom prípade,“ podotkol. Myslí si, že daný postup je určený na špecifické prípady vyhýbaniu sa práva. „Nie na boj proti politickému oponentovi,“ doplnil.
Verdikt súdu podľa Rašiho ukázal dieru v legislatíve. Upozornil na to, že podľa medializovaných informácií viac ako 26.000 ľudí čelilo rovnakému typu rozsudku s podobným typom súdneho procesu. V tejto súvislosti avizoval, že chcú iniciovať legislatívnu zmenu. „Hlas prinesie novelu zákona, ktorá zabráni rozhodovaniu bez vypočutia druhej strany. Aby už nikto nemohol byť odsúdený v tichosti bez možnosti obhajoby,“ dodal.
Minister vnútra Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.
Advokát policajtov Peter Kubina na sociálnej sieti ozrejmil, že súd Šutaj Eštok prehral kontumačne, keďže si neprebral elektronickú poštu. Minister je podľa jeho slov aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Šutaj Eštok reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Vyhlásil, že pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčítal aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak. Ministrovi v tejto veci ponúkol právnu pomoc premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico. Opozícia zase, naopak, ministra kritizovala.
