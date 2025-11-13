Hromadná nehoda: Zrazili sa tri osobné a jedno nákladné vozidlo
Hasiči zasahujú pri nehode troch osobných a nákladného vozidla v Rožkovanoch.
Hasiči aktuálne zasahujú pri nehode troch osobných a jedného nákladného motorového vozidla so zranením v obci Rožkovany v okrese Sabinov. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Ako uviedol, na mieste zasahuje deväť hasičov zo Sabinova, Lipian a Prešova.
Božik: Samosprávy budúci rok prichádzajú o 591 mil. eur
Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov eur sú výpadky z titulu konsolidácie číslo dva a tri a 300 miliónov eur sú daňové bonusy.
Hlas-SD stojí za svojím lídrom, kritizuje postup sudcu
Koaličná strana Hlas-SD stojí za svojím lídrom Matúšom Šutajom Eštokom.
Tragická nehoda: Auto po kolízii odhodilo do dvoch chodkýň
Zrážka áut pri predbiehaní sa skončila tragédiou.
Tatranský ľadový dóm je inšpirovaný Bazilikou sv. Jána v Lateráne
Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách je tento rok inšpirovaný Bazilikou sv. Jána v Lateráne v Ríme.