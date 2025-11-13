Tragická nehoda: Auto po kolízii odhodilo do dvoch chodkýň
Zrážka áut pri predbiehaní sa skončila tragédiou.
K mimoriadne tragickej dopravnej nehode došlo dnes popoludní v katastri obce Necpaly v okrese Martin. Po zrážke dvoch osobných áut bolo jedno z vozidiel odhodené na krajnicu, kde sa nachádzali dve chodkyne. Jedna z nich zraneniam na mieste podľahla, druhá skončila v nemocnici.
Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková, vodič vozidla značky Toyota obiehal dve chodkyne, ktoré kráčali po krajnici v jeho smere jazdy. Pri tomto manévri prešiel do ľavého jazdného pruhu. V tom istom momente ho však už predbiehalo ďalšie vozidlo značky Nissan. Následne došlo k zrážke oboch áut.
Následkom stretu bolo vozidlo Nissan odhodené a stočené presne do miesta, kde sa nachádzali chodkyne. „Jedna z chodkýň utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla. Druhá chodkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice,“ potvrdila Šefčíková.
Vodiči oboch vozidiel sa podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. Polícia na mieste nehodu zadokumentovala. „Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.
