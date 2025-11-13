  • Články
Štvrtok, 13.11.2025
Riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana odstúpil z funkcie

Riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana odstúpil z funkcie

Smatana zostáva zamestnancom nemocnice.

Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove Juraj Smatana požiadal o ukončenie svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa nemocnice z osobných a zdravotných dôvodov. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková. Ako uviedla, Smatana v tejto funkcii pôsobil od 7. decembra 2023.

Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) jeho žiadosti vyhovel a k dnešnému dňu, t. j. 13. novembru 2025, Smatana končí na tejto pozícii,“ uviedla Pavliková s tým, že novou riaditeľkou FNsP Prešov bude od piatka (14. 11.) Ľubica Hlinková. Smatana zostáva zamestnancom nemocnice.

Zdroj: Info.sk, TASR
