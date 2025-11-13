Riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana odstúpil z funkcie
Smatana zostáva zamestnancom nemocnice.
Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove Juraj Smatana požiadal o ukončenie svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa nemocnice z osobných a zdravotných dôvodov. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková. Ako uviedla, Smatana v tejto funkcii pôsobil od 7. decembra 2023.
„Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) jeho žiadosti vyhovel a k dnešnému dňu, t. j. 13. novembru 2025, Smatana končí na tejto pozícii,“ uviedla Pavliková s tým, že novou riaditeľkou FNsP Prešov bude od piatka (14. 11.) Ľubica Hlinková. Smatana zostáva zamestnancom nemocnice.
Hnutie Slovensko: Vláda hrá pri záchrankovom tendri s občanmi špinavé divadlo
Vláda a špeciálne strana Hlas-SD, jej minister zdravotníctva Kamil Šaško, ale aj premiér Robert Fico hrajú pri záchrankovom tendri s občanmi špinavé divadlo.
Polícia obvinila zvrhlého zlodeja z jedného z hostelov v Bratislave
Obvineniu čelí 29-ročný Matúš M. z okresu Šaľa, ktorý začiatkom týždňa v noci v jednom z hostelov v Bratislave najprv ukradol notebook a následne onanoval v izbe, kde v tom čase spali dve ženy.
PS: Ficova vláda opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu
Vláda Roberta Fica (Smer-SD) opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu.
Juraj Cintula, ktorý strieľal na premiéra, sa odvolal voči rozsudku ŠTS
Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu.