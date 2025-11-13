Hnutie Slovensko: Vláda hrá pri záchrankovom tendri s občanmi špinavé divadlo
Vláda a špeciálne strana Hlas-SD, jej minister zdravotníctva Kamil Šaško, ale aj premiér Robert Fico (Smer-SD) hrajú pri záchrankovom tendri s občanmi špinavé divadlo.
Vyhlásil to poslanec za opozičné Hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Poukázal pritom na protesty, ktoré v súvislosti s tendrom podal generálny prokurátor. Tie podľa poslanca jasne dokazujú, že minister konal pri rušení tendra protiprávne. Ficovi hnutie vyčíta, že Šaška kryje. Zároveň opätovne vyzvalo na ministrov koniec vo funkcii.
„Generálny prokurátor rozlúskol celý tento problém, pretože sa dostal k spisom a konštatoval to, čo sme si všetci mysleli, a to, že pravdepodobne je za týmto celým špinavá hra a dohoda. S najväčšou pravdepodobnosťou aj so samotným premiérom Robertom Ficom, ktorý síce vyzval nakoniec ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby ten tender ukončil, ten si však zákerne počkal až do doby, keď sa tender už ukončiť nedal a potom ho ‚akože‘ zrušili. ‚Akože‘ znamená to, že to urobili protiprávne, spôsobom, ktorý im neumožňoval zákon. Tým pádom generálny prokurátor teraz vydal 33 protestov, v ktorých upozorňuje na tento protiprávny postup ministerstva zdravotníctva,“ poznamenal Krajčí.
Minister je podľa neho buď manažérsky babrák alebo podvodník, ktorý pri rušení tendra konal zámerne, „aby mohli všetci úspešní uchádzači v tendri mať v rukách právnu istotu toho, že môžu zažalovať štát za svoj ušlý zisk. Je to jasne v tých protestoch napísané. Preto, keď sa chce Robert Fico očistiť, nech okamžite pošle Kamila Šaška preč z ministerstva. (...) Inak sa bude zbytočne vyhovárať, že všetko sa stalo tak, ako chcel. To nie je pravda. Kamil Šaško ho buď podviedol, alebo má Robert Fico na tomto megabiznise a podvode tiež svoj diel viny,“ vyhlásil poslanec. Zároveň opäť skritizoval, že medzi úspešnými uchádzačmi tendra mali byť priateľské firmy Hlasu-SD.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň (4. 11.) konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Namietal kroky súvisiace so zrušením tendra. V tejto veci preto podal protesty prokurátora. Ministerstvo trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. Chce sa oboznámiť s námietkami generálneho prokurátora a právne rozpory vyjasniť na spoločných stretnutiach. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže podľa neho rozhodnúť iba súd.
Odchod Šaška z funkcie žiadajú v tejto súvislosti aj ostatné opozičné strany. Fico reagoval, že ho právny názor generálneho prokurátora nevyrušil. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť.
