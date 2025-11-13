  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Polícia obvinila zvrhlého zlodeja z jedného z hostelov v Bratislave

  • DNES - 16:32
  • Bratislava
Polícia obvinila zvrhlého zlodeja z jedného z hostelov v Bratislave

Obvineniu čelí 29-ročný Matúš M. z okresu Šaľa, ktorý začiatkom týždňa v noci v jednom z hostelov v Bratislave najprv ukradol notebook a následne onanoval v izbe, kde v tom čase spali dve ženy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Muž najskôr poškodil vstupné dvere do hostela, kde z recepcie odcudzil notebook. Následne odišiel do jednej z izieb, kde spali dve ženy, nad jednou z nich začal onanovať. Druhá zo žien sa však zobudila, a keď chcel páchateľ utiecť, stihla ho odfotografovať. Podarilo sa mu utiecť na neznáme miesto, avšak polícia ho napokon zadržala v centre mesta. Škoda poškodením vstupných dverí i krádežou bola vyčíslená na 700 eur.

Polícia muža eskortovala na policajné oddelenie, čelí obvineniu z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody. Spracovaný bol návrh na podanie obžaloby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana odstúpil z funkcie

Riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana odstúpil z funkcie

DNES - 16:37Domáce

Smatana zostáva zamestnancom nemocnice.

Hnutie Slovensko: Vláda hrá pri záchrankovom tendri s občanmi špinavé divadlo

Hnutie Slovensko: Vláda hrá pri záchrankovom tendri s občanmi špinavé divadlo

DNES - 16:35Domáce

Vláda a špeciálne strana Hlas-SD, jej minister zdravotníctva Kamil Šaško, ale aj premiér Robert Fico hrajú pri záchrankovom tendri s občanmi špinavé divadlo.

PS: Ficova vláda opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu

PS: Ficova vláda opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu

DNES - 13:52Domáce

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu.

Juraj Cintula, ktorý strieľal na premiéra, sa odvolal voči rozsudku ŠTS

Juraj Cintula, ktorý strieľal na premiéra, sa odvolal voči rozsudku ŠTS

DNES - 13:16Domáce

Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu.

Vosveteit.sk
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kameramiMoskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdraviaSamsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa AndroiduGoogle cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujemeWhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obranyRaketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP