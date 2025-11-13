  • Články
Merz vyzval Zelenského, aby podnikol rázne kroky proti korupcii

  • DNES - 15:23
  • Berlín
Nemecko očakáva, že Ukrajina urobí oveľa viac v boji proti korupcii, povedal vo štvrtok kancelár Friedrich Merz ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Došlo k tomu po tom, čo Kyjevom otriasol veľký korupčný škandál, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Ukrajinská vláda musí „rázne presadzovať protikorupčné opatrenia a ďalšie reformy, najmä v oblasti právneho štátu“, povedal Merz podľa svojho úradu Zelenskému v telefonickom rozhovore.

V stredu Zelenskyj žiadal odstúpenie svojich ministrov energetiky a spravodlivosti, keďže úrady zistili, že dochádzalo k rozsiahlemu praniu špinavých peňazí v energetickom sektore. Šéf rezortu spravodlivosti Herman Haluščenko a šéfka energetiky Svitlana Hrynčuková napokon podali demisiu.

Ukrajinská hlava štátu telefonicky oboznámila Merza s vyšetrovaním škandálu a „sľúbila úplnú transparentnosť, dlhodobú podporu nezávislých protikorupčných úradov, ako aj ďalšie rýchle opatrenia na obnovenie dôvery ukrajinského ľudu, európskych partnerov a medzinárodných darcov“.

Nemecko je druhým najdôležitejším dodávateľom pomoci Ukrajine odvtedy, čo Rusko v februári 2022 spustilo svoju inváziu.

Hovorca kancelára Stefan Kornelius v stredu novinárom povedal, že Nemecko je „znepokojené“ škandálom, a to najmä preto, že sa týka sektoru energetickej infraštruktúry, ktorý získal významnú podporu od Nemecka. Kornelius však ozrejmil, že to nebude mať vplyv na platby z Nemecka.

V súčasnosti dôverujeme ukrajinskej vláde“, že objasní tento škandál, povedal Kornelius. Zároveň dodal, že medzi Nemeckom a Ukrajinou prebieha „úzka komunikácia“ v tejto veci.

Zdroj: Info.sk, TASR
