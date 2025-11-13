V odpadových vodách v Hamburgu po rokoch zistili prítomnosť vírusu detskej obrny
- DNES - 15:17
- Hamburg
V odpadových vodách v nemeckom meste Hamburg vo štvrtok po rokoch prvýkrát zistili prítomnosť prirodzene sa vyskytujúceho vírusu detskej obrny (poliovírusu).
Riziko jeho ďalšieho šírenia je minimálne vzhľadom na vysokú mieru zaočkovania nemeckého obyvateľstva a izolovaný výskyt vírusu. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Spolkový inštitút pre verejné zdravie pripomína, že vírus detskej obrny môže viesť k doživotnej paralýze a spôsobiť aj smrť. Posledný potvrdený prípad detskej obrny spôsobenej prirodzene vyskytujúcimi sa poliovírusmi v Nemecku zaznamenali v roku 1990 a posledné dva importované klinické prípady o dva roky neskôr.
Vírus bol vďaka očkovaniu vo svete takmer vyhubený. Endemický výskyt vírusu detskej obrny hlásia iba z Pakistanu a Afganistanu.
