Minister Tomáš Drucker predstavil projekt podpory inovácií a podnikavosti študentov
- DNES - 13:52
- Košice
Národný projekt na podporu podnikateľského a inovačného potenciálu študentov predstavil na štvrtkovej konferencii GradeUP v Košiciach minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rezort rozdelí na tento účel školám takmer deväť miliónov eur, výzvu pre vysoké školy vyhlási v najbližších týždňoch.
„Cieľom je, aby sme podporili naše verejné vysoké školy v oblasti inovatívnosti a podnikavosti študentov, ktorí študujú v našich vysokých školách,“ uviedol Drucker pre novinárov. Jedna oblasť je podľa neho prepájanie stáží so zamestnávateľmi, ktoré by mohli za určitých podmienok nahradiť aj záverečné práce. Druhou oblasťou je podnikavosť, aby si mladí ľudia mohli ešte v pomerne bezpečnom prostredí vysokých škôl vyskúšať podnikanie vo forme startupu či projektu s čo najmenšími rizikami.
„Finančný balík deväť miliónov eur na tri roky je pre verejné vysoké školy, ktoré to môžu použiť na rozšírenie svojich študijných programov, práve napríklad v oblasti inovácií, v oblasti podnikavosti, v oblasti agility v rozhodovaní získať si zahraničných lektorov alebo ľudí z praxe, z podnikateľského prostredia, ktorí budú učiť mladých ľudí práve tým oblastiam a tým zručnostiam, ktoré nám chýbajú,“ uviedol šéf rezortu. Takéto aktivity podľa neho fungujú na mnohých zahraničných univerzitách a slovenská ekonomika potrebuje zvyšovať aj účasť mladých ľudí aj udržať si najlepšie talenty.
„My ako ministerstvo plánujeme okrem finančnej podpory pomáhať vysokým školám aj so sieťovaním. Už viac ako rok a pol diskutujeme s jednou americkou medzinárodnou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá by mala pôsobiť na Slovensku nie ako samostatná univerzita, ale poskytovať práve lektorov v tejto oblasti,“ povedal. Snahou je podľa neho, aby sa tieto veci stávali štandardom slovenského vzdelávania.
Konferencia GradeUP a sprievodné podujatie Noc podnikavosti sa vo štvrtok konajú v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Univerzitného vedeckého parku (UVP) Technicom. Podujatia pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho približujú svet inovácií a startupov, ktoré sa už dnes rodia v prostredí verejných vysokých škôl na Slovensku.
