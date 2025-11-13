  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Juraj Cintula, ktorý strieľal na premiéra, sa odvolal voči rozsudku ŠTS

  • DNES - 13:16
  • Bratislava
Juraj Cintula, ktorý strieľal na premiéra, sa odvolal voči rozsudku ŠTS

Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Ten ho v októbri odsúdil na 21 rokov väzenia. Pre TASR to potvrdili z ŠTS.

Ak súd obdrží návratky doručeniek od všetkých oprávnených procesných strán, potom spis predloží Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na odvolacie konanie,“ priblížila za ŠTS Mária Horáková.

ŠTS odsúdil Juraja C. 21. októbra pre spáchanie trestného činu teroristického útoku na 21 rokov väzenia. K útoku na Fica došlo vlani 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident podpísal novelu, ktorá stanovuje rýchlosť chôdze

Prezident podpísal novelu, ktorá stanovuje rýchlosť chôdze

DNES - 13:10Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Stanovuje napríklad rýchlosť chôdze na rýchlosť neprevyšujúcu šesť kilometrov za hodinu.

PS podľa Smeru-SD využíva v politickom boji mladých ľudí a šíri nenávisť

PS podľa Smeru-SD využíva v politickom boji mladých ľudí a šíri nenávisť

DNES - 12:54Domáce

Vládny Smer-SD kritizuje opozičné Progresívne Slovensko, že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť.

ÚVZ: Vo vzorkách vody z kúpaliska v Štúrove nepotvrdili výskyt Naegleria fowleri

ÚVZ: Vo vzorkách vody z kúpaliska v Štúrove nepotvrdili výskyt Naegleria fowleri

DNES - 11:31Domáce

Vo vyšetrovaných vzorkách vody z kúpaliska Vadaš v Štúrove, odobratých v júni v súvislosti s úmrtím 11-ročného chlapca, sa nepotvrdil výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri.

Združenie ZOJ je znepokojené útokmi na sudcu zo sporu ministra vnútra

Združenie ZOJ je znepokojené útokmi na sudcu zo sporu ministra vnútra

DNES - 9:49Domáce

Sudcovské združenie Za otvorenú justíciu je znepokojené útokmi na sudcu Adama Hradského v súvislosti s kontumačným rozsudkom v neprospech ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).

Vosveteit.sk
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujemeWhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obranyRaketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP