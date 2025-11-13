Juraj Cintula, ktorý strieľal na premiéra, sa odvolal voči rozsudku ŠTS
Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Ten ho v októbri odsúdil na 21 rokov väzenia. Pre TASR to potvrdili z ŠTS.
„Ak súd obdrží návratky doručeniek od všetkých oprávnených procesných strán, potom spis predloží Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na odvolacie konanie,“ priblížila za ŠTS Mária Horáková.
ŠTS odsúdil Juraja C. 21. októbra pre spáchanie trestného činu teroristického útoku na 21 rokov väzenia. K útoku na Fica došlo vlani 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia.
Prezident podpísal novelu, ktorá stanovuje rýchlosť chôdze
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Stanovuje napríklad rýchlosť chôdze na rýchlosť neprevyšujúcu šesť kilometrov za hodinu.
PS podľa Smeru-SD využíva v politickom boji mladých ľudí a šíri nenávisť
Vládny Smer-SD kritizuje opozičné Progresívne Slovensko, že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť.
ÚVZ: Vo vzorkách vody z kúpaliska v Štúrove nepotvrdili výskyt Naegleria fowleri
Vo vyšetrovaných vzorkách vody z kúpaliska Vadaš v Štúrove, odobratých v júni v súvislosti s úmrtím 11-ročného chlapca, sa nepotvrdil výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri.
Združenie ZOJ je znepokojené útokmi na sudcu zo sporu ministra vnútra
Sudcovské združenie Za otvorenú justíciu je znepokojené útokmi na sudcu Adama Hradského v súvislosti s kontumačným rozsudkom v neprospech ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).