Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Prezident podpísal novelu, ktorá stanovuje rýchlosť chôdze

  • DNES - 13:10
  • Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal novelu zákona o cestnej premávke.

Prináša viaceré zmeny. Stanovuje napríklad rýchlosť chôdze na rýchlosť neprevyšujúcu šesť kilometrov za hodinu. Zvyšuje tiež vekovú hranicu povinnej lekárskej prehliadky u vodičov. Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako to bolo doteraz. Informácia o podpise bola zverejnená na webe Kancelárie prezidenta SR.

Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorý za novelou stojí.

Novela zároveň odstraňuje duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Vodičom sa bude akceptovať aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke. „Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ ozrejmil predkladateľ.

Novela má tiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Má sa ňou v zákone definovať hodnota rýchlosti chôdze, a to na najviac šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. „Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
