  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Rubio: Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn

  • DNES - 12:46
  • Budapešť/Washington
Rubio: Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn

Maďarsko získalo zo sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu výnimku na jeden rok.

Podľa servera telex.hu to pred novinármi vyhlásil šéf diplomacie USA Marco Rubio po skončení schôdzky ministrov zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v kanadskom meste Niagara-on-the-Lake. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

V prípade ropovodov a plynovodov to znamená predĺženie o jeden rok, pretože okamžité zastavenie dodávok by bolo pre (maďarskú) ekonomiku mimoriadne drastické,“ reagoval Rubio na otázku novinára.

CNN predtým s odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu informovala, že americký prezident Donald Trump na schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom 7. novembra oslobodil Maďarsko od amerických sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok. To isté uviedli aj zdroje BBC, o tejto záležitosti informovala aj agentúra Reuters a Biely dom túto informáciu potvrdil pre telex.hu.

Maďarská vláda však naďalej tvrdí, že jej Washington udelil neobmedzenú výnimku. Maďarský premiér v utorok podvečer v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV dostal otázku, či o tom, že sa s Trumpom dohodol na časovo neobmedzenej výnimke z amerických sankcií na ruské energetické spoločnosti, existuje nejaký oficiálny písomný dokument.

Orbán odpovedal, že Trump si vypočul jeho argumenty, podali si ruky a americký prezident povedal: „V poriadku.“ Podľa maďarského ministerského predsedu to znamená, že kým bude prezidentom Trump a on zasa premiérom, tak to platí. „Keby sa podmienky zmenili, treba o nich znova rokovať,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kremeľ: Ukrajina bude musieť skôr či neskôr pristúpiť na rokovania s Ruskom

Kremeľ: Ukrajina bude musieť skôr či neskôr pristúpiť na rokovania s Ruskom

DNES - 12:33Zahraničné

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina bude musieť „skôr či neskôr“ pristúpiť na rokovania s Ruskom.

Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

DNES - 10:33Zahraničné

Prezident Karol Nawrocki požiadal Ústavný súd o postavenie Komunistickej strany Poľska mimo zákona.

Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

DNES - 10:22Zahraničné

Ursula von der Leyenová vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine.

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

DNES - 9:55Zahraničné

Spolupredseda Alternatívy pre Nemecko Tino Chrupalla v stredu vyhlásil, že Poľsko môže predstavovať pre Nemecko bezpečnostné riziko, pričom kritizoval aj prístup Západu k vojne na Ukrajine.

Vosveteit.sk
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujemeWhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obranyRaketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP