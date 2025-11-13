Rubio: Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn
- DNES - 12:46
- Budapešť/Washington
Maďarsko získalo zo sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu výnimku na jeden rok.
Podľa servera telex.hu to pred novinármi vyhlásil šéf diplomacie USA Marco Rubio po skončení schôdzky ministrov zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v kanadskom meste Niagara-on-the-Lake. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„V prípade ropovodov a plynovodov to znamená predĺženie o jeden rok, pretože okamžité zastavenie dodávok by bolo pre (maďarskú) ekonomiku mimoriadne drastické,“ reagoval Rubio na otázku novinára.
CNN predtým s odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu informovala, že americký prezident Donald Trump na schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom 7. novembra oslobodil Maďarsko od amerických sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok. To isté uviedli aj zdroje BBC, o tejto záležitosti informovala aj agentúra Reuters a Biely dom túto informáciu potvrdil pre telex.hu.
Maďarská vláda však naďalej tvrdí, že jej Washington udelil neobmedzenú výnimku. Maďarský premiér v utorok podvečer v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV dostal otázku, či o tom, že sa s Trumpom dohodol na časovo neobmedzenej výnimke z amerických sankcií na ruské energetické spoločnosti, existuje nejaký oficiálny písomný dokument.
Orbán odpovedal, že Trump si vypočul jeho argumenty, podali si ruky a americký prezident povedal: „V poriadku.“ Podľa maďarského ministerského predsedu to znamená, že kým bude prezidentom Trump a on zasa premiérom, tak to platí. „Keby sa podmienky zmenili, treba o nich znova rokovať,“ dodal.
