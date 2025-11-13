  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Kremeľ: Ukrajina bude musieť skôr či neskôr pristúpiť na rokovania s Ruskom

  • DNES - 12:33
  • Moskva
Kremeľ: Ukrajina bude musieť skôr či neskôr pristúpiť na rokovania s Ruskom

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina bude musieť „skôr či neskôr“ pristúpiť na rokovania s Ruskom.

Peskov predpokladá, že vyjednávacia pozícia Kyjeva sa bude každým dňom postupne zhoršovať.

Peskov na štvrtkovom brífingu zdôraznil, že Rusko je otvorené politickému a diplomatickému urovnaniu konfliktu na Ukrajine a želá si mier. Pokiaľ však takáto príležitosť nie je na stole, Rusko bude podľa neho pokračovať v boji, aby ochránilo vlastnú bezpečnosť v prospech budúcich generácií.

Rusko obviňuje Ukrajinu z toho, že nemá záujem viesť mierové rokovania. Kyjev zasa tvrdí, že podmienky Moskvy na ukončenie vojny sú neakceptovateľné a rovnali by sa kapitulácii. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia v stredu ozrejmil, že mierové rokovania v Istanbule tento rok skončili takmer bezvýsledne a Kyjev ich preto pozastavil.

Rusko odmieta výzvy na prímerie, kým nebudú vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu, medzi ktoré Moskva radí napríklad to, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou, vzdala sa ambícií vstúpiť do NATO a aby zabezpečila ochranu rusky hovoriacich obyvateľov.

Moskva tiež požaduje, aby Kyjev odstúpil Rusku celý Donbas na východe Ukrajiny. Časť regiónu vrátane veľkých miest Kramatorsk a Sloviansk je stále pod kontrolou Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rubio: Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn

Rubio: Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn

DNES - 12:46Zahraničné

Maďarsko získalo zo sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu výnimku na jeden rok.

Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

DNES - 10:33Zahraničné

Prezident Karol Nawrocki požiadal Ústavný súd o postavenie Komunistickej strany Poľska mimo zákona.

Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

DNES - 10:22Zahraničné

Ursula von der Leyenová vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine.

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

DNES - 9:55Zahraničné

Spolupredseda Alternatívy pre Nemecko Tino Chrupalla v stredu vyhlásil, že Poľsko môže predstavovať pre Nemecko bezpečnostné riziko, pričom kritizoval aj prístup Západu k vojne na Ukrajine.

Vosveteit.sk
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujemeWhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obranyRaketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP