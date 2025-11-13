  • Články
SaS: Úrad pod vedením Petra Kmeca rozdeľuje milióny kamarátom a garážovým firmám

  • DNES - 11:27
  • Bratislava
Aktuálne dianie na Úrade podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) dokazuje, že kde sú nominanti koaličnej strany Hlas-SD, tam sa míňajú verejné financie, robia sa kšefty a unikajú peniaze štátu rôznym podozrivým firmám.

Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Strana podľa neho pripravuje v tejto veci trestné oznámenie.

Momentálne je to aktuálne zistenie o fungovaní podpredsedu vlády pre plán obnovy pána Kmeca. Ide tu o škandalózne prerozdeľovanie 200 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, z peňazí nás všetkých,“ zdôraznil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR.

Pripomenul viaceré medializované informácie z uplynulých dní o dotáciách pre podozrivé firmy prepojené na stranu Hlas-SD. Poukázal tiež na prípad ďalšej „garážovej firmy“ DBC Slovakia, ktorá vznikla len minulý rok, sídlo má na zbernom dvore, nemá zamestnancov ani webovú stránku. Vlani dosiahla tržby 13.300 eur a zisk 80 eur. Napriek tomu získala dotáciu takmer 1,5 milióna eur na výskum krvnej diagnostiky.

Toto je nehorázna drzosť, čo tu predvádza Hlas, čo tu predvádza táto vládna koalícia. Peniaze, ktoré sa mali investovať do inovácií, biotechnológie, do robotiky, skončia v rukách kamarátov, sponzorov, ktorí sú prepojení na stranu Hlas,“ vyhlásil Gröhling. Rozdeľovanie peňazí na úrade podpredsedu vlády prirovnal k schéme, ktorá fungovala v minulosti u ministra školstva Petra Plavčana a kvôli ktorej musel odstúpiť z funkcie.

Podľa bývalého štátneho tajomníka a experta SaS na vedu a výskum Ľudovíta Paulisa je problém ešte vážnejší ako samotní príjemcovia. Zlyhal podľa neho celý systém prideľovania dotácií.

Nejde len o to, kto milióny dostal. Zlyhal samotný mechanizmus hodnotenia. Úrad podpredsedu vlády si vytvoril internú komisiu, ktorú si sám vyberá, bez výberového procesu. Neposkytol posudky ani žiadateľom, nezverejnil body, poradie ani hodnotenia. Je to takmer identická schéma, aká v minulosti viedla k Plavčanovým škandálom,“ zhodnotil Paulis. Pri takýchto výzvach je podľa neho úplným štandardom využívať zahraničných hodnotiteľov a panelové hodnotenie, aby sa predišlo konfliktom záujmov.

Úrad podpredsedu vlády viaceré podobné obvinenia v uplynulých dňoch odmietol. Vo štvrtok k téme pripravuje tlačovú konferenciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
