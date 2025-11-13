Von der Leyenová v EP zmierňovala obavy poslancov ohľadom dlhodobého rozpočtu EÚ
Európska komisia (EK) si vypočula obavy poslancov Európskeho parlamentu (EP) v súvislosti s jej návrhom o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 a chce na ne reagovať.
To bolo posolstvo šéfky EK Ursuly von der Leyenovej, ktorá v stredu (12. 11.) vystúpila v pléne EP, aby s poslancami hovorila o rozpočtových otázkach, informuje spravodajca TASR.
Von der Leyenová pripomenula, že EK si vypočula najmä obavy spojené s finančnými tokmi pre regióny a spoločnú poľnohospodársku politiku. Uviedla, že EK chce taký rozpočet, ktorý ochráni európske záujmy a jej nezávislosť v rýchlo sa meniacom svete, rozpočet, ktorý bude účinnejší a ambicióznejší a zároveň jednoduchší a flexibilnejší.
„Niektorí tvrdia, že návrh nie je dostatočne ambiciózny. A napriek tomu je to najväčší rozpočet, aký bol doteraz navrhnutý, s takmer dvoma biliónmi eur. Niektorí tvrdia, že je príliš ambiciózny. A napriek tomu je to zodpovedný návrh, ktorý začína splácať naše spoločné pôžičky pre plán EÚ pre budúce generácie a ktorý buduje nové zdroje príjmov. Finančnú silu kombinujeme so zodpovednosťou,“ vysvetlila šéfka EK.
Zdôraznila, že politika súdržnosti zostáva rovnako významná, s plným zapojením regiónov. „Regióny si budú naďalej priamo vymieňať informácie s eurokomisiou. Preto navrhujeme regionálnu kontrolu, ktorá zabezpečí, aby miestne podmienky boli jadrom plánov, a špecifické záruky na zabezpečenie kontinuity investícií v prechodných regiónoch a rozvinutejších regiónoch,“ uviedla.
Potvrdila tiež, že pevné základy zostávajú aj pre spoločnú poľnohospodársku politiku. „Nielenže stanovujeme minimálny balík pre podporu príjmov poľnohospodárov, ale členské štáty a regióny budú musieť podporovať aj vidiecke oblasti. Nový ‚cieľ pre rozvoj vidieka‘ zabezpečí financovanie týchto území.“ odkázala. Dodala, že to nie je všetko, lebo ak v súčasnom rozpočte boli príjmy poľnohospodárov narušené prudko rastúcou infláciou, návrh budúceho viacročného finančného rámca (VFR) príjmy farmárov už prispôsobuje inflácii.
Von der Leyenová pripustila, že rokovania medzi inštitúciami EÚ o VFR budú dlhé a náročné, podľa jej slov však eurokomisia bude úzko spolupracovať s europarlamentom. Zdôraznila, že budúci sedemročný rozpočet je príležitosťou transformovať Úniu k lepšiemu a urobiť ju „silnejšou a rýchlejšou“.
Rumunský europoslanec Sigfried Murešan, spoluspravodajca EP pre dlhodobý rozpočet, v stredu vyhlásil, že po štyroch mesiacoch tlakov zo strany Európskeho parlamentu je nový návrh viacročného rozpočtu, ktorý práve predložila Európska komisia, „dôležitým krokom vpred“.
Spresnil, že úpravy VFR znamenajú istotu finančných prostriedkov pre vidiecke oblasti, čiže zdroje na rozvoj dedín a vidieckych komunít aj po roku 2028. To zároveň znamená aj silnejšiu úlohu regiónov, miestnych a regionálnych samospráv. Ich slovo bude mať väčšiu váhu pri príprave a implementácii európskych programov financovania, aby tieto projekty lepšie reagovali na potreby komunít. Takisto sú garantované kohézne fondy, čiže zdroje, cez ktoré členské krajiny financujú výstavbu a opravu škôl, nemocníc a diaľnic, aj tie budú k dispozícii aj po roku 2028.
