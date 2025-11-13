Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska
- DNES - 10:33
- Varšava
Prezident Karol Nawrocki požiadal Ústavný súd o postavenie Komunistickej strany Poľska (KPP) mimo zákona.
Návrh podpísaný 6. novembra odôvodnil v stredu tým, že programové ciele aj praktická činnosť strany sa podľa neho opierajú o totalitné metódy komunizmu a predpokladajú použitie násilia na získanie politického vplyvu. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Prezidentská kancelária oznámila, že hlava štátu žiada posúdenie súladu cieľov KPP s ústavou. Uviedla, že v prípade strany ide o koncepcie, ktoré vychádzajú z totalitných metód a praktík a predpokladajú násilné presadzovanie vplyvu na chod štátu. Návrh sa týka aj samotnej činnosti strany, ktorá sa má podľa prezidenta prejavovať odkazovaním na tieto postupy.
Podobný návrh podal v roku 2020 vtedajší generálny prokurátor Zbigniew Ziobro. Ústavný súd však začiatkom októbra tohto roka pojednávanie odročil pre jeho neúčasť a nový termín neurčil.
K návrhu z roku 2020 sa v roku 2021 vyjadrila aj KPP. V stanovisku, ktoré podpísal predseda jej výkonného výboru Krzysztof Szwej, strana tvrdila, že návrh sa opiera o historické úvahy a pripisuje súčasnej KPP chyby predchádzajúceho systému. Tvrdila tiež, že v dokumentoch strany neexistujú odkazy na totalitné postupy ani návrhy takých riešení.
KPP je registrovaná v evidencii politických strán vedenej Okresným súdom vo Varšave od októbra 2002. Podľa zákona o politických stranách súd v prípade rozhodnutia Ústavného súdu o nesúlade cieľov alebo činnosti strany s ústavou bezodkladne nariadi jej vymazanie z evidencie.
Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku
Ursula von der Leyenová vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine.
Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil
Spolupredseda Alternatívy pre Nemecko Tino Chrupalla v stredu vyhlásil, že Poľsko môže predstavovať pre Nemecko bezpečnostné riziko, pričom kritizoval aj prístup Západu k vojne na Ukrajine.
Orbán: EÚ chce nalievať peniaze do Ukrajiny plnej chaosu; my to odmietame
Orbán v reakcii na vyšetrovanie korupčného škandálu na Ukrajine zverejnil príspevok, v ktorom zdôraznil, že Maďarsko sa nemieni zúčastniť na „nalievaní“ peňazí európskych daňových poplatníkov do chaosu na Ukrajine.
Kórea: Nákladné vozidlo vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených
V juhokórejskom meste Pučchon vo štvrtok narazil vodič nákladného vozidla do miestneho trhu, pričom zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia.