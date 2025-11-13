  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

  • DNES - 10:33
  • Varšava
Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

Prezident Karol Nawrocki požiadal Ústavný súd o postavenie Komunistickej strany Poľska (KPP) mimo zákona.

Návrh podpísaný 6. novembra odôvodnil v stredu tým, že programové ciele aj praktická činnosť strany sa podľa neho opierajú o totalitné metódy komunizmu a predpokladajú použitie násilia na získanie politického vplyvu. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.

Prezidentská kancelária oznámila, že hlava štátu žiada posúdenie súladu cieľov KPP s ústavou. Uviedla, že v prípade strany ide o koncepcie, ktoré vychádzajú z totalitných metód a praktík a predpokladajú násilné presadzovanie vplyvu na chod štátu. Návrh sa týka aj samotnej činnosti strany, ktorá sa má podľa prezidenta prejavovať odkazovaním na tieto postupy.

Podobný návrh podal v roku 2020 vtedajší generálny prokurátor Zbigniew Ziobro. Ústavný súd však začiatkom októbra tohto roka pojednávanie odročil pre jeho neúčasť a nový termín neurčil.

K návrhu z roku 2020 sa v roku 2021 vyjadrila aj KPP. V stanovisku, ktoré podpísal predseda jej výkonného výboru Krzysztof Szwej, strana tvrdila, že návrh sa opiera o historické úvahy a pripisuje súčasnej KPP chyby predchádzajúceho systému. Tvrdila tiež, že v dokumentoch strany neexistujú odkazy na totalitné postupy ani návrhy takých riešení.

KPP je registrovaná v evidencii politických strán vedenej Okresným súdom vo Varšave od októbra 2002. Podľa zákona o politických stranách súd v prípade rozhodnutia Ústavného súdu o nesúlade cieľov alebo činnosti strany s ústavou bezodkladne nariadi jej vymazanie z evidencie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

DNES - 10:22Zahraničné

Ursula von der Leyenová vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine.

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

DNES - 9:55Zahraničné

Spolupredseda Alternatívy pre Nemecko Tino Chrupalla v stredu vyhlásil, že Poľsko môže predstavovať pre Nemecko bezpečnostné riziko, pričom kritizoval aj prístup Západu k vojne na Ukrajine.

Orbán: EÚ chce nalievať peniaze do Ukrajiny plnej chaosu; my to odmietame

Orbán: EÚ chce nalievať peniaze do Ukrajiny plnej chaosu; my to odmietame

DNES - 9:36Zahraničné

Orbán v reakcii na vyšetrovanie korupčného škandálu na Ukrajine zverejnil príspevok, v ktorom zdôraznil, že Maďarsko sa nemieni zúčastniť na „nalievaní“ peňazí európskych daňových poplatníkov do chaosu na Ukrajine.

Kórea: Nákladné vozidlo vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených

Kórea: Nákladné vozidlo vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených

DNES - 8:52Zahraničné

V juhokórejskom meste Pučchon vo štvrtok narazil vodič nákladného vozidla do miestneho trhu, pričom zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia.

Vosveteit.sk
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujemeWhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obranyRaketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP