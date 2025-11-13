Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku
- DNES - 10:22
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine.
Zdôraznila, že Komisia pracuje na možnostiach, ako pokryť finančné potreby Kyjeva na nasledujúce dva roky, k čomu sa na októbrovom summite EÚ prihlásili aj lídri členských štátov. Ako najefektívnejšie riešenie opäť označila takzvanú reparačnú pôžičku financovanú zo zmrazených ruských aktív, informuje TASR.
„Rusko opäť zintenzívnilo svoje útoky – zameralo sa naraz na všetky energetické zdroje Ukrajiny... Keďže sa prezidentovi Putinovi nepodarilo dosiahnuť pokrok na bojisku, opäť sa snaží terorizovať ukrajinský ľud. Využívajú zimu ako zbraň,“ povedala šéfka EK pred europoslancami. Prisľúbila, že Únia bude Ukrajine naďalej pomáhať v rôznych oblastiach – od stabilizácie energetickej siete až po ochranu kritickej infraštruktúry prostredníctvom nového vybavenia proti dronom.
Von der Leyenová uviedla, že EK úzko spolupracuje s Belgickom a ďalšími členskými štátmi na možnostiach, ako tieto záväzky naplniť. Za najefektívnejšiu možnosť označila poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky prostredníctvom zmrazených ruských aktív. „Poskytneme Ukrajine pôžičku, ktorú Ukrajina splatí, ak Rusko zaplatí (vojnové) reparácie. To je najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť obranu Ukrajiny a jej hospodárstvo. A najjasnejší spôsob, ako Rusku dať najavo, že čas nie je na jeho strane,“ poznamenala. Túto možnosť doteraz odmieta Belgicko, no kriticky sa k nej stavia aj Slovensko.
Väčšina z ruských aktív – približne 200 miliárd eur – je totiž uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli. Belgicko sa obáva, že ponesie negatívne následky tohto kroku, teda že bude musieť tieto peniaze Rusku jedného dňa vrátiť, a bojí sa tiež straty dôvery zahraničných vkladateľov.
Ďalšími možnosťami podľa von der Leyenovej zostáva využitie rozpočtového priestoru na získanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch či uzavretie medzivládnej dohody, na základe ktorej členské štáty získajú potrebný kapitál samy. Obe alternatívy sú však neprijateľné pre vysoko zadlžené krajiny, ako sú Francúzsko a Taliansko, ktoré majú obmedzené prostriedky na financovanie Ukrajiny, poznamenal portál Politico.
Predsedníčka EK zároveň oznámila, že Únia vo štvrtok Kyjevu vyplatí takmer šesť miliárd eur v rámci úverovej iniciatívy Mimoriadne zrýchlenie príjmov pre Ukrajinu (ERA) a z Nástroja pre Ukrajinu.
