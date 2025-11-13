  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

  • DNES - 10:22
  • Brusel
Šéfka EK predstavila možnosti pomoci Ukrajine, preferuje reparačnú pôžičku

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine.

Zdôraznila, že Komisia pracuje na možnostiach, ako pokryť finančné potreby Kyjeva na nasledujúce dva roky, k čomu sa na októbrovom summite EÚ prihlásili aj lídri členských štátov. Ako najefektívnejšie riešenie opäť označila takzvanú reparačnú pôžičku financovanú zo zmrazených ruských aktív, informuje TASR.

Rusko opäť zintenzívnilo svoje útoky – zameralo sa naraz na všetky energetické zdroje Ukrajiny... Keďže sa prezidentovi Putinovi nepodarilo dosiahnuť pokrok na bojisku, opäť sa snaží terorizovať ukrajinský ľud. Využívajú zimu ako zbraň,“ povedala šéfka EK pred europoslancami. Prisľúbila, že Únia bude Ukrajine naďalej pomáhať v rôznych oblastiach – od stabilizácie energetickej siete až po ochranu kritickej infraštruktúry prostredníctvom nového vybavenia proti dronom.

Von der Leyenová uviedla, že EK úzko spolupracuje s Belgickom a ďalšími členskými štátmi na možnostiach, ako tieto záväzky naplniť. Za najefektívnejšiu možnosť označila poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky prostredníctvom zmrazených ruských aktív. „Poskytneme Ukrajine pôžičku, ktorú Ukrajina splatí, ak Rusko zaplatí (vojnové) reparácie. To je najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť obranu Ukrajiny a jej hospodárstvo. A najjasnejší spôsob, ako Rusku dať najavo, že čas nie je na jeho strane,“ poznamenala. Túto možnosť doteraz odmieta Belgicko, no kriticky sa k nej stavia aj Slovensko.

Väčšina z ruských aktív – približne 200 miliárd eur – je totiž uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli. Belgicko sa obáva, že ponesie negatívne následky tohto kroku, teda že bude musieť tieto peniaze Rusku jedného dňa vrátiť, a bojí sa tiež straty dôvery zahraničných vkladateľov.

Ďalšími možnosťami podľa von der Leyenovej zostáva využitie rozpočtového priestoru na získanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch či uzavretie medzivládnej dohody, na základe ktorej členské štáty získajú potrebný kapitál samy. Obe alternatívy sú však neprijateľné pre vysoko zadlžené krajiny, ako sú Francúzsko a Taliansko, ktoré majú obmedzené prostriedky na financovanie Ukrajiny, poznamenal portál Politico.

Predsedníčka EK zároveň oznámila, že Únia vo štvrtok Kyjevu vyplatí takmer šesť miliárd eur v rámci úverovej iniciatívy Mimoriadne zrýchlenie príjmov pre Ukrajinu (ERA) a z Nástroja pre Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

Poľský prezident Nawrocki žiada súd o zrušenie Komunistickej strany Poľska

DNES - 10:33Zahraničné

Prezident Karol Nawrocki požiadal Ústavný súd o postavenie Komunistickej strany Poľska mimo zákona.

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil

DNES - 9:55Zahraničné

Spolupredseda Alternatívy pre Nemecko Tino Chrupalla v stredu vyhlásil, že Poľsko môže predstavovať pre Nemecko bezpečnostné riziko, pričom kritizoval aj prístup Západu k vojne na Ukrajine.

Orbán: EÚ chce nalievať peniaze do Ukrajiny plnej chaosu; my to odmietame

Orbán: EÚ chce nalievať peniaze do Ukrajiny plnej chaosu; my to odmietame

DNES - 9:36Zahraničné

Orbán v reakcii na vyšetrovanie korupčného škandálu na Ukrajine zverejnil príspevok, v ktorom zdôraznil, že Maďarsko sa nemieni zúčastniť na „nalievaní“ peňazí európskych daňových poplatníkov do chaosu na Ukrajine.

Kórea: Nákladné vozidlo vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených

Kórea: Nákladné vozidlo vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených

DNES - 8:52Zahraničné

V juhokórejskom meste Pučchon vo štvrtok narazil vodič nákladného vozidla do miestneho trhu, pričom zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia.

Vosveteit.sk
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamuGoogle varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Raketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obranyRaketa o veľkosti bagety zachráni Európu pred Putinom, hovoria experti: Mark 1 nevyzerá impozantne, no otvára novú kapitolu obrany
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP