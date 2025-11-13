Šéf AfD Chrupalla: Poľsko môže byť pre Nemecko hrozbou, Putin mi nič neurobil
- DNES - 9:55
- Berlín
Spolupredseda Alternatívy pre Nemecko (AfD) Tino Chrupalla v stredu vyhlásil, že Poľsko môže predstavovať pre Nemecko bezpečnostné riziko, pričom kritizoval aj prístup Západu k vojne na Ukrajine.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho hrozbu nepredstavuje. Uviedol to v relácii verejnoprávnej televízie ZDF, kde zároveň spochybnil tvrdenia o ruskej hrozbe pre nemecké územie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Chrupalla zdôraznil, že akýkoľvek štát môže byť pre Nemecko potenciálne nebezpečný. „Samozrejme, Poľsko sa tiež môže stať pre nás hrozbou,“ povedal. Varšavu skritizoval za odmietnutie vydania ukrajinského občana stíhaného v Nemecku a Berlín obvinil z pasívnej reakcie. Súčasne tvrdil, že ruské drony nad nemeckým územím nie sú preukázané, a vyzval kancelára Friedricha Merza na predloženie dôkazov.
Šéf nemeckej zahraničnej spravodajskej služby BND Martin Jäger v októbri varoval, že „horúca“ konfrontácia s Ruskom je možná kedykoľvek. Kremeľ sa podľa neho snaží oslabiť a rozdeliť NATO a dotlačiť Európu do stavu rezignácie.
Šéf AfD označil Rusko za dlhodobú diktatúru, no zdôraznil, že pri hodnotení medzinárodných vzťahov musí prihliadať na nemecké záujmy. Tvrdil, že pred eskaláciou konfliktu bola na Ukrajine utláčaná ruská menšina a za chyby môžu podľa neho aj západné krajiny. „Putin mi nič neurobil,“ dodal s argumentom, že politické rozhodnutia posudzuje z hľadiska prospechu pre Nemecko.
V strane sa zároveň prehlbuje spor o kontakty s Ruskom. Poslanec Rainer Rothfuss pri žiadosti o cestu do Soči zatajil plánované stretnutie s bývalým ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom, čo môže viesť k prísnym sankciám vrátane vylúčenia z poslaneckého klubu. Spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová oznámila, že Rothfuss napokon do Ruska nevycestuje.
Na konferenciu v Soči odcestuje poslanec Steffen Kotre, avšak so zákazom komentovať cestu či publikovať fotografie s ruskými politikmi. Podpredseda klubu AfD Markus Frohnmaier plánuje návštevu Moskvy na jar 2026, no po kritike vládnych strán CDU/CSU a SPD uviedol, že zatiaľ nejde o záväzný termín.
