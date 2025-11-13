  • Články
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

  • DNES - 9:49
  • Bratislava
Združenie ZOJ je znepokojené útokmi na sudcu zo sporu ministra vnútra

Sudcovské združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) je znepokojené útokmi na sudcu Adama Hradského v súvislosti s kontumačným rozsudkom v neprospech ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).

Informovala hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková. Zdôraznila, že strany v spore majú k dispozícii zákonné opravné prostriedky.

ZOJ považuje za neprípustné verejné osočovanie sudcu v súvislosti s jeho rozhodnutím, najmä z pozície ministra vnútra, ktoré je podporované aj ďalšími vyjadreniami vysokých funkcionárov výkonnej moci. ZOJ dôrazne vyzýva predstaviteľov verejného života, aby rešpektovali rozhodnutia súdov a zdržali sa vyjadrení, ktoré vážne podrývajú dôveru verejnosti v justíciu,“ uviedla Javorčíková. Združenie tiež vyzvalo iné sudcovské organizácie, aby sa za sudcu postavili.

Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom v utorok (11. 11.) informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.

Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak. Podporu mu vyjadril aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Opozícia, naopak, ministra kritizuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
