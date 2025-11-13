Kórea: Nákladné vozidlo vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených
- DNES - 8:52
- Pučchon
V juhokórejskom meste Pučchon vo štvrtok narazil vodič nákladného vozidla do miestneho trhu, pričom zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia. O incidente informovali miestni hasiči a polícia.
K nehode došlo o približne 11.00 h miestneho času (3.00 h SEČ). Vodiča, muža vo veku asi 60 rokov, zadržali priamo na mieste. Tvrdí, že nešlo o úmyselný čin a nehodu spôsobila technická porucha.
Podľa polície vodič nebol pod vplyvom alkoholu ani drog. Svedkovia uviedli, že vozidlo sa najprv pohlo dozadu asi 28 metrov a následne sa rozbehlo dopredu približne 150 metrov, pričom zrazilo viacerých ľudí na trhovisku.
Úrady v súčasnosti analyzujú záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré majú objasniť okolnosti incidentu. Medzi obeťami sú dve ženy vo veku približne 70 rokov. Zo zranených je 11 osôb vo vážnom stave.
