Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Lavrov: Verím, že USA nepodniknú kroky, ktoré by viedli k eskalácii na Ukrajine

  • DNES - 8:30
  • Moskva
Lavrov: Verím, že USA nepodniknú kroky, ktoré by viedli k eskalácii na Ukrajine

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je presvedčený, že Spojené štáty neurobia žiadne kroky, ktoré by spôsobili ďalšiu eskaláciu konfliktu na Ukrajine.

Americký prezident Donald Trump podľa neho dlhodobo presadzuje dialóg s Ruskom, snaží sa plne pochopiť jeho postoj a preukázal odhodlanie nájsť „udržateľné mierové riešenie“. Lavrov to vyhlásil v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, ktorý ho však podľa ruského ministerstva zahraničných vecí odmietol publikovať, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Spoliehame sa na zdravý rozum a na to, že vo Washingtone prevládne zachovanie tohto postoja a že sa zdržia krokov, ktoré by mohli konflikt eskalovať na novú úroveň,“ citovala Lavrova ruská štátna tlačová agentúra TASS.

Trump podľa Lavrova uznal, že jedným z dôvodov ruskej invázie bolo rozšírenie Severoatlantickej aliancie (NATO) a rozmiestnenie jej infraštruktúry v blízkosti ruských hraníc. „V podstate ide o to, pred čím ruský prezident Vladimir Putin a Rusko varujú už 20 rokov,“ uviedol šéf ruskej diplomacie.

Prezidenti Ruska a USA sa po po spoločnom telefonáte v októbri dohodli na stretnutí v Budapešti, na ktorom mali rokovať o mierovom riešení konfliktu na Ukrajine. Americká strana však podľa medializovaných informácií stretnutie zrušila po tom, čo dospela k záveru, že Moskva nie je ochotná ustúpiť zo svojich požiadaviek a naďalej okrem iného požaduje, aby Ukrajina odovzdala Rusku celý Donbas. USA navrhli zmrazenie konfliktu pozdĺž súčasných frontových línií.

Lavrov v zdôraznil, že rokovanie prezidentov sa stále môže uskutočniť, „ak sa bude opierať o závery dohodnuté na Aljaške“.

Ruský minister zahraničných vecí ďalej v rozhovore opätovne obvinil Európu zo snahy podkopať americké snahy o nájdenie mierového riešenia. „Zavádzajú nové sankcie, ktoré dopadnú späť ako bumerang na ich ekonomiku. Otvorene sa pripravujú na novú veľkú európsku vojnu proti Rusku,“ myslí si Lavrov. Nové sankcie na Rusko pritom nedávno uvalili aj Spojné štáty, ktoré sa zamerali na najväčšie ruské ropné spoločnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
