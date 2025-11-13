  • Články
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Trump podpísal zákon, ktorým sa obnovuje financovanie federálnych inštitúcií

  • DNES - 6:12
  • Washington
Prezident USA Donald Trump v noci na štvrtok SEČ podpísal zákon, ktorým sa obnovuje financovanie federálnych inštitúcií pozastavené viac než šesť týždňov, informovala televízia NBC, píše TASR.

Tento krok nasledoval po tom, ako Snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 222 k 209 tento návrh zákona schválila a poslala ho na podpis prezidentovi. Za návrh hlasovalo takmer celé republikánske poslanecké zoskupenie a šesť demokratov, proti boli dvaja republikáni a väčšina demokratov.

Senát schválil rovnaký návrh zákona už v pondelok, keď osem demokratických senátorov hlasovalo spolu s republikánmi, čím ukončili obštrukciu a umožnili prijatie opatrenia.

Schválenie návrhu v Snemovni bolo možné po tom, ako jej predseda Mike Johnson prvýkrát od 19. septembra zvolal jej mimoriadne zasadnutie. Po hlasovaní Johnson uviedol, že mu „veľmi odľahlo“, ale zároveň obvinil demokratov zo zodpovednosti za patovú situáciu.

Milióny amerických rodín nemali čo dať na stôl. Milióny cestujúcich uviazli na letiskách, lety boli zrušené a oneskorené. Príslušníci ozbrojených síl a federálni zamestnanci sa pýtali, kedy dostanú ďalšiu výplatu,“ vyhlásil Johnson pred novinármi a zdôraznil, že „toto celé bolo úplne zbytočné a nezmyselné.“

Prijatý balík obsahuje tri rozpočtové zákony, ktoré zabezpečia financovanie federálnych úradov do septembra 2026 a zároveň udržia ostatné časti vlády v chode do 30. januára.

Balík zahŕňa aj plné financovanie programu SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), známeho ako potravinové lístky, ktorý tak bude môcť pokračovať do septembra 2026. Od tejto pomoci je závislých viac než 40 miliónov Američanov.

Zákon tiež poskytuje určité záruky federálnym zamestnancom, ktorí boli postihnutí odstávkou vlády – obnovuje pracovné miesta tisícom prepustených pracovníkov, zakazuje ďalšie prepúšťania až do konca januára a zaručuje spätné vyplatenie mzdy pre tých, ktorí boli nútení pracovať bez výplaty.

Demokrati však museli ustúpiť v otázke zákona o dostupnej starostlivosti (tzv. Obamacare). Republikáni totiž odmietli predĺžiť jeho financovanie po roku 2025, čo znamená, že viac než 20 miliónov Američanov môže v budúcom roku čeliť nárastu poistného.

Vďaka republikánov neprešiel ani pozmeňovací návrh demokrata Stevena Horsforda, ktorý chcel presmerovať 40 miliárd dolárov určených na Trumpovu „pomoc Argentíne“ na financovanie zdravotnej starostlivosti.

Zdá sa, že MAGA teraz znamená Make Argentina Great Again,“ reagovala demokratická kongresmanka Teresa Leger Fernándezová z Nového Mexika.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP