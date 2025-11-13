Biely dom neposkytol detaily o Trumpovom vyšetrení magnetickou rezonanciou
- DNES - 4:46
- Washington
Biely dom v stredu odmietol poskytnúť konkrétne podrobnosti o lekárskych snímkach, ktoré lekári urobili prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v októbri počas jeho lekárskej prehliadky. Podľa Bieleho domu však vyšetrenie preukázalo, že Trumpov zdravotný stav je výnimočný, informoval spravodajský web The Hill.
Trump (79) predtým uviedol, že 10. októbra podstúpil v zdravotníckom centre Waltera Reeda vyšetrenie magnetickou rezonanciou, no ani on, ani Biely dom neuviedli, ktorú časť tela vyšetrili.
Lekári svojich pacientov zvyčajne posielajú na magnetickú rezonanciu, aby získali detailné snímky chrbtice, srdca a cievneho systému, mozgu, kolien či ďalších častí tela. Toto vyšetrenie sa u Trumpa uskutočnilo počas jeho druhej lekárskej prehliadky v tomto roku.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom nepovedala, čo lekári presne skúmali. „Úplné výsledky preskúmali ošetrujúci rádiológovia a konzultanti a všetci sa zhodli, že prezident Trump je vo výnimočnom fyzickom stave,“ uviedla Leavittová.
Vyšetrenie bolo v Trumpovom prípade vykonané ako súčasť bežnej prehliadky, aj keď magnetická rezonancia nie je súčasťou obvyklého fyzického vyšetrenia.
Skupina G7 vyzvala na okamžité prímerie na Ukrajine a odsúdila násilie v Sudáne
Ministri zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v stredu vyzvali na okamžité prímerie na Ukrajine a zároveň potvrdili „neochvejnú podporu“ jej územnej celistvosti.
Zosnulú primatologičku Jane Goodallovú si uctili vo washingtonskej katedrále
Rodina i priatelia si v stredu uctili pamiatku renomovanej britskej primatologičky Jane Goodallovej na smútočnej ceremónii, ktorá sa konala v episkopálnej Katedrále sv. Petra a Pavla vo Washingtone.
Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý ukončí shutdown
Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v noci na štvrtok schválila návrh zákona, ktorým sa obnoví financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí najdlhší shutdown v histórii USA.
Kallasová: Je dôležité, aby Ukrajinci brali korupčný škandál veľmi vážne
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu uviedla, že považuje korupčný škandál na Ukrajine za mimoriadne nešťastný.