  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Biely dom neposkytol detaily o Trumpovom vyšetrení magnetickou rezonanciou

  • DNES - 4:46
  • Washington
Biely dom neposkytol detaily o Trumpovom vyšetrení magnetickou rezonanciou

Biely dom v stredu odmietol poskytnúť konkrétne podrobnosti o lekárskych snímkach, ktoré lekári urobili prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v októbri počas jeho lekárskej prehliadky. Podľa Bieleho domu však vyšetrenie preukázalo, že Trumpov zdravotný stav je výnimočný, informoval spravodajský web The Hill.

Trump (79) predtým uviedol, že 10. októbra podstúpil v zdravotníckom centre Waltera Reeda vyšetrenie magnetickou rezonanciou, no ani on, ani Biely dom neuviedli, ktorú časť tela vyšetrili.

Lekári svojich pacientov zvyčajne posielajú na magnetickú rezonanciu, aby získali detailné snímky chrbtice, srdca a cievneho systému, mozgu, kolien či ďalších častí tela. Toto vyšetrenie sa u Trumpa uskutočnilo počas jeho druhej lekárskej prehliadky v tomto roku.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom nepovedala, čo lekári presne skúmali. „Úplné výsledky preskúmali ošetrujúci rádiológovia a konzultanti a všetci sa zhodli, že prezident Trump je vo výnimočnom fyzickom stave,“ uviedla Leavittová.

Vyšetrenie bolo v Trumpovom prípade vykonané ako súčasť bežnej prehliadky, aj keď magnetická rezonancia nie je súčasťou obvyklého fyzického vyšetrenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Skupina G7 vyzvala na okamžité prímerie na Ukrajine a odsúdila násilie v Sudáne

Skupina G7 vyzvala na okamžité prímerie na Ukrajine a odsúdila násilie v Sudáne

DNES - 4:42Zahraničné

Ministri zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v stredu vyzvali na okamžité prímerie na Ukrajine a zároveň potvrdili „neochvejnú podporu“ jej územnej celistvosti.

Zosnulú primatologičku Jane Goodallovú si uctili vo washingtonskej katedrále

Zosnulú primatologičku Jane Goodallovú si uctili vo washingtonskej katedrále

DNES - 4:41Zahraničné

Rodina i priatelia si v stredu uctili pamiatku renomovanej britskej primatologičky Jane Goodallovej na smútočnej ceremónii, ktorá sa konala v episkopálnej Katedrále sv. Petra a Pavla vo Washingtone.

Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý ukončí shutdown

Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý ukončí shutdown

DNES - 4:38Zahraničné

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v noci na štvrtok schválila návrh zákona, ktorým sa obnoví financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí najdlhší shutdown v histórii USA.

Kallasová: Je dôležité, aby Ukrajinci brali korupčný škandál veľmi vážne

Kallasová: Je dôležité, aby Ukrajinci brali korupčný škandál veľmi vážne

VČERA - 21:55Zahraničné

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu uviedla, že považuje korupčný škandál na Ukrajine za mimoriadne nešťastný.

Vosveteit.sk
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP