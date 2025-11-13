Zosnulú primatologičku Jane Goodallovú si uctili vo washingtonskej katedrále
Rodina i priatelia si v stredu uctili pamiatku renomovanej britskej primatologičky Jane Goodallovej na smútočnej ceremónii, ktorá sa konala v episkopálnej Katedrále sv. Petra a Pavla vo Washingtone.
Goodallová zomrela 1. októbra vo veku 91 rokov v Kalifornii počas svojho prednáškového turné, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Goodallová sa zaoberala výskumom primátov, najmä šimpanzov, a bola uznávanou bojovníčkou za ochranu divokej prírody.
Medzi tými, ktorí sa na smútočnej ceremónii prihovorili prítomným, boli jej tri vnúčatá a hollywoodsky herec a environmentálny aktivista Leonardo DiCaprio, Goodallovej osobný priateľ.
„Hovorila jasne a bez okolkov o chamtivosti nášho druhu a jeho nehatenom konzumnom spôsobe života. Ale pod touto jej urputnosťou a úprimnosťou sa skrývala neochvejná viera, že na každom hlase záleží, že všetci sme spojení so živým svetom a že každý z nás môže niečo zmeniť,“ povedal vo svojom príhovore DiCaprio.
„Neustále nám pripomínala, že život je plný zázrakov, je prepojenou tapisériou rozmanitých tvorov,“ povedal jej vnuk Merlin van Lawick v smútočnej reči. „Sľubujeme, že budeme niesť tvoje svetlo ďalej,“ dodal.
Goodallovú si niektorí účastníci uctili aj tak, že na smútočnej ceremónii držali v rukách plyšové šimpanzy, píše AFP.
