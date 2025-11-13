  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 13.11.2025Meniny má Stanislav
Bratislava

Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý ukončí shutdown

  • DNES - 4:38
  • Washington
Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý ukončí shutdown

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v noci na štvrtok schválila návrh zákona, ktorým sa obnoví financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí najdlhší shutdown v histórii USA.

Návrh ešte musí podpísať prezident USA Donald Trump, čo sa však považuje len za formalitu. Senát schválil tento návrh zákona v pondelok 10. novembra.

Za rozpočet na financovanie federálnych úradov počas prechodného obdobia hlasovalo 222 poslancov dolnej komory Kongresu USA. Proti ich bolo 209. DPA pripomenula, že republikáni majú v Snemovni reprezentantov tesnú väčšinu. Za návrh hlasovalo aj niekoľko demokratov.

Republikáni a demokrati v americkom Senáte dosiahli dohodu, ktorá by mohla viesť k obnoveniu financovania federálnych inštitúcií, ešte v nedeľu večer.

Politici oboch strán sa dohodli na kompromisnom riešení hlavných sporných bodov, ako sú financovanie zdravotného poistenia, potravinové dávky a prepúšťanie federálnych zamestnancov vládou prezidenta Donalda Trumpa.

Najdlhší shutdown v dejinách USA už 43 dní ochromuje činnosť federálnych inštitúcií, ktorých zamestnanci nedostávajú výplaty, pričom okrem iného ohrozuje potravinovú pomoc pre menej majetných a narúša leteckú dopravu i ďalšie služby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom neposkytol detaily o Trumpovom vyšetrení magnetickou rezonanciou

Biely dom neposkytol detaily o Trumpovom vyšetrení magnetickou rezonanciou

DNES - 4:46Zahraničné

Biely dom v stredu odmietol poskytnúť konkrétne podrobnosti o lekárskych snímkach, ktoré lekári urobili prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v októbri počas jeho lekárskej prehliadky.

Skupina G7 vyzvala na okamžité prímerie na Ukrajine a odsúdila násilie v Sudáne

Skupina G7 vyzvala na okamžité prímerie na Ukrajine a odsúdila násilie v Sudáne

DNES - 4:42Zahraničné

Ministri zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v stredu vyzvali na okamžité prímerie na Ukrajine a zároveň potvrdili „neochvejnú podporu“ jej územnej celistvosti.

Zosnulú primatologičku Jane Goodallovú si uctili vo washingtonskej katedrále

Zosnulú primatologičku Jane Goodallovú si uctili vo washingtonskej katedrále

DNES - 4:41Zahraničné

Rodina i priatelia si v stredu uctili pamiatku renomovanej britskej primatologičky Jane Goodallovej na smútočnej ceremónii, ktorá sa konala v episkopálnej Katedrále sv. Petra a Pavla vo Washingtone.

Kallasová: Je dôležité, aby Ukrajinci brali korupčný škandál veľmi vážne

Kallasová: Je dôležité, aby Ukrajinci brali korupčný škandál veľmi vážne

VČERA - 21:55Zahraničné

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu uviedla, že považuje korupčný škandál na Ukrajine za mimoriadne nešťastný.

Vosveteit.sk
Google opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývašGoogle opravil chybu, o ktorej väčšina používateľov ani netušila. Aplikácie ňou mohli odhaliť, kde presne bývaš
Symbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMDSymbol ruskej „samostatnosti“ v plameňoch padá: Rusko zastavilo výrobu procesorov Baikal, ktoré mali byť odpoveďou na Intel či AMD
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP