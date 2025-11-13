Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý ukončí shutdown
- DNES - 4:38
- Washington
Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v noci na štvrtok schválila návrh zákona, ktorým sa obnoví financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí najdlhší shutdown v histórii USA.
Návrh ešte musí podpísať prezident USA Donald Trump, čo sa však považuje len za formalitu. Senát schválil tento návrh zákona v pondelok 10. novembra.
Za rozpočet na financovanie federálnych úradov počas prechodného obdobia hlasovalo 222 poslancov dolnej komory Kongresu USA. Proti ich bolo 209. DPA pripomenula, že republikáni majú v Snemovni reprezentantov tesnú väčšinu. Za návrh hlasovalo aj niekoľko demokratov.
Republikáni a demokrati v americkom Senáte dosiahli dohodu, ktorá by mohla viesť k obnoveniu financovania federálnych inštitúcií, ešte v nedeľu večer.
Politici oboch strán sa dohodli na kompromisnom riešení hlavných sporných bodov, ako sú financovanie zdravotného poistenia, potravinové dávky a prepúšťanie federálnych zamestnancov vládou prezidenta Donalda Trumpa.
Najdlhší shutdown v dejinách USA už 43 dní ochromuje činnosť federálnych inštitúcií, ktorých zamestnanci nedostávajú výplaty, pričom okrem iného ohrozuje potravinovú pomoc pre menej majetných a narúša leteckú dopravu i ďalšie služby.
Biely dom neposkytol detaily o Trumpovom vyšetrení magnetickou rezonanciou
Biely dom v stredu odmietol poskytnúť konkrétne podrobnosti o lekárskych snímkach, ktoré lekári urobili prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v októbri počas jeho lekárskej prehliadky.
Skupina G7 vyzvala na okamžité prímerie na Ukrajine a odsúdila násilie v Sudáne
Ministri zahraničných vecí skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) v stredu vyzvali na okamžité prímerie na Ukrajine a zároveň potvrdili „neochvejnú podporu“ jej územnej celistvosti.
Zosnulú primatologičku Jane Goodallovú si uctili vo washingtonskej katedrále
Rodina i priatelia si v stredu uctili pamiatku renomovanej britskej primatologičky Jane Goodallovej na smútočnej ceremónii, ktorá sa konala v episkopálnej Katedrále sv. Petra a Pavla vo Washingtone.
Kallasová: Je dôležité, aby Ukrajinci brali korupčný škandál veľmi vážne
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu uviedla, že považuje korupčný škandál na Ukrajine za mimoriadne nešťastný.