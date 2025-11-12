Ženám začali po tomto nápoji vypadávať vlasy. Odborníčky vysvetľujú, prečo
Odborníčky vysvetľujú, čo je za nepriaznivým účinkom populárneho nápoja.
Na sociálnych sieťach viaceré ženy varujú pred nežiadúcim účinkom jedného z najtrendovejších nápojov súčasnosti. Mnohým ženám začali vypadávať vlasy po tom, ako začali pravidelne piť čaj matcha. Môže tento nápoj ospevovaný pre svoje zdravotné benefity, skutočne poškodzovať vaše vlasy?
Matcha je zelený čaj vyrobený zo špeciálne pestovaných a na jemný prášok pomletých čajových lístkov, ktoré sa následne šľahajú s horúcou vodou. Výsledkom je penivý, jasne zelený nápoj, ktorý je dlhodobo základom japonskej kultúry.
Tento nápoj sa stal módnym najmä medzi influencermi, ktorí ho propagujú ako zdravšiu a fotogenickejšiu alternatívu ku káve. Môže však naozaj spôsobiť vypadávanie vlasov? Dve renomované dietologičky hovoria, že problém nemusí byť v samotnom čaji, ale v látkach, ktoré obsahuje.
@ranavat
I didn’t realize drinking matcha around meals was having an impact with my iron absorption resulting in thinning hair Taking a shot of saffron is a great way to get energy, calm my nerves and put me in a flow state. . Would you try this?!♬ original sound - Ranavat
Dve hlavné príčiny: Taníny a kofeín
„Ak zistíte, že vám po zvýšení príjmu čaju matcha vypadávajú vlasy, nemusí to byť samotný čaj, ale taníny v ňom,“ vysvetlila pre The New York Post dietologička Stephanie Schiff.
Taníny sú rastlinné zlúčeniny s antioxidačnými vlastnosťami. Majú však aj schopnosť viazať na seba železo, čím sťažujú jeho vstrebávanie v tele. „To môže viesť k nedostatku železa a ten následne k vypadávaniu vlasov,“ dodala Schiff. Telo si železo nedokáže vyrobiť samo a musí ho prijímať z potravy alebo doplnkov.
Vinníkom môže byť aj kofeín. Matcha ho obsahuje viac ako väčšina zelených čajov, pričom jedna typická porcia (1 až 2 gramy) môže obsahovať až 80 miligramov kofeínu.
„Veľmi vysoký príjem kofeínu môže zvýšiť hladinu stresových hormónov, čo u niektorých ľudí môže spustiť dočasné vypadávanie vlasov,“ uviedla dietologička Amy Shapiro.
Ako piť matchu bezpečne a chrániť si vlasy
Podľa expertiek je dôležitá miera. „Neexistuje žiadna špecifická alebo preukázaná hranica, ktorá zvyšuje riziko. Avšak jedna až dve porcie denne pravdepodobne nespôsobia vypadávanie vlasov u priemernej osoby,“ hovorí Shapiro.
Najviac ohrození sú podľa nej ľudia, ktorí už majú nízku hladinu železa alebo anémiu, vrátane žien so silnou menštruáciou, ľudí s určitými gastrointestinálnymi ochoreniami alebo prísnych vegánov s nízkym príjmom železa. Vyššie riziko majú aj tí, ktorí konzumujú veľmi veľké množstvá čaju matcha denne alebo užívajú koncentrované doplnky so zeleným čajom. Je dôležité dodržiavať tieto zásady:
- Správne načasovanie: Ak máte podozrenie na nízku hladinu železa, nepite matchu pred jedlom, krátko po ňom alebo počas jedla, ktoré obsahuje rastlinné zdroje železa (napr. špenát, biela fazuľa, tofu).
- Kombinujte s vitamínom C: Potraviny bohaté na vitamín C (citrusy, paprika, jahody) výrazne zlepšujú vstrebávanie železa z rastlinných zdrojov a môžu vyrovnať účinky tanínov.
- Vyhnite sa doplnkom: Odborníčky odporúčajú vyhýbať sa vysokým dávkam extraktov zo zeleného čaju, ktoré nesú vyššie riziko vedľajších účinkov.
- Hľadajte aj iné príčiny: „Ak niekto trpí vypadávaním vlasov, odporúčam skontrolovať aj iné bežné príčiny, ako sú problémy so štítnou žľazou, stres alebo lieky. Matcha je len jedným z možných prispievateľov,“ radí Shapiro.
Ďalšie riziká spojené s pitím čaju matcha
Niektorí ľudia môžu po konzumácii čaju matcha pociťovať žalúdočnú nevoľnosť alebo pálenie záhy, čo je pravdepodobne tiež spôsobené tanínmi. Pri nadmernej konzumácii môže kofeín u citlivých osôb spôsobiť nespavosť, nervozitu, búšenie srdca alebo úzkosť. V zriedkavých prípadoch môže vysoká konzumácia zeleného čaju viesť k poškodeniu pečene, najmä pri užívaní koncentrovaných doplnkov na prázdny žalúdok.
