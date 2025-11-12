  • Články
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Kallasová: Je dôležité, aby Ukrajinci brali korupčný škandál veľmi vážne

  • DNES - 21:55
  • Niagara
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu uviedla, že považuje korupčný škandál na Ukrajine za mimoriadne nešťastný.

Je podľa nej dôležité, aby ukrajinské úrady v tejto veci konali naozaj rýchlo a brali ju veľmi vážne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Kallasová sa takto vyjadrila na okraj zasadnutia ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v kanadskom meste Niagara. Niekoľko hodín predtým podali pre vyšetrovanie korupcie v energetickom sektore na Ukrajine demisiu dvaja členovia vlády - minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková. Oboch na to vyzval prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinské protikorupčné úrady zistili, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom a preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov. Dosiaľ zadržali päť ľudí, sedem osôb považujú za podozrivých.

Konajú veľmi rázne. Obzvlášť teraz nie je priestor na korupciu. Mám na mysli, že sú to doslova peniaze ľudí, ktoré by mali ísť na frontovú líniu,“ povedal Kallasová. Európska komisia začiatkom novembra skonštatovala, že Ukrajina preukazuje „pozoruhodné odhodlanie“ na vstup do Európskej Únie, je však potrebné, aby zvrátila nedávne negatívne trendy ohľadne boja proti korupcii a urýchlila reformy v oblasti právneho štátu.

Mená podozrivých v kauze na Ukrajine oficiálne zverejnené neboli, novinári zo stanice Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) však odhalili, že medzi nimi figuruje dôverník a obchodný partner Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timur Mindič, bývalý poradca ministra energetiky Ihor Mironjuk a výkonný riaditeľ pre bezpečnosť spoločnosti Enerhoatom Dmytro Basov - okrem iných.

Hlavným podozrivým v prípade je práve Mindič, ktorý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech a iba niekoľko hodín pred pondelkovými raziami odcestoval z Ukrajiny.

Do vyšetrovania najnovšieho korupčného škandálu je zapletený aj Haluščenko, ktorý ministerstvo energetiky viedol do júla tohto roka. Na poste ho vtedy v rámci rekonštrukcie vlády nahradila Hrynčuková. Tá tvrdí, že v rámci jej profesionálnej činnosti nedošlo k žiadnym porušeniam zákonov.

Zdroj: Info.sk, TASR
