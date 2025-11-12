  • Články
Štart rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin odložili pre slnečné búrky

Štart ťažkej rakety New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa odložili v stredu pre intenzívne slnečné búrky, ktoré spôsobili polárnu žiaru nad Spojenými štátmi, ale napríklad aj nad Európou vrátane Slovenska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Raketa New Glenn, ktorej štart bol už v nedeľu odložený pre nepriaznivé počasie, mala v stredu popoludní vyniesť do vesmíru pre americkú vesmírnu agentúru NASA dve družice, ktoré by mali obiehať okolo Marsu. Päť hodín pred plánovaným termínom však štart opäť odložili pre zvýšenú slnečnú aktivitu.

Vzhľadom na možné riziko vplyvu častíc zo slnečnej erupcie na sondy smerujúce k Marsu sa NASA rozhodla štart zrušiť, pričom nový termín zatiaľ nestanovila.

Ide len o druhý let dvojstupňovej nosnej rakety New Glenn. Svoj prvý let absolvovala už v januári, keď dosiahla obežnú dráhu. Pre technické problémy a nepriaznivé počasie bol aj vtedy let niekoľkokrát odložený.

Takmer 100 metrov vysoká raketa je pomenovaná po Johnovi Glennovi (1921 - 2016), prvom americkom astronautovi, ktorý sa dostal na obežnú dráhu Zeme. Oba jej stupne majú byť opakovane použiteľné, čo výrazne zníži prevádzkové náklady. Prvý stupeň by mal vydržať najmenej 25 letov.

Samotná raketa New Glenn bude používaná na vynášanie nákladu i na lety s posádkou. Uvažuje sa tiež o jej využití na vesmírnu turistiku. Okrem komerčného nasadenia ju Blue Origin plánuje certifikovať aj pre vojenské misie.

Vývoj rakety New Glenn sa začal po roku 2010 a oficiálne ho oznámili v roku 2016. S užitočným zaťažením 45 ton by raketa New Glenn konkurovala aj čiastočne opakovane použiteľným raketám Falcon 9 (nosnosť 23 ton) a Falcon Heavy (64 ton) od konkurenčnej spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska.

Spoločnosť Blue Origin doteraz ponúkala najmä krátke lety pre vesmírnych turistov s raketou New Shepard. Prvý let v roku 2021 absolvoval aj samotný Bezos.

