Obchodný reťazec sťahuje z predaja viaceré hydinové produkty
- DNES - 21:16
- Praha
Zákazníci by tieto mäsové výrobky nemali konzumovať.
Obchodný reťazec Globus v Českej republike sťahuje z predaja viaceré produkty z kačacieho mäsa. Ak ste si tieto produkty nedávno kúpili, skontrolujte si obal a šaržu. Reťazec vám vráti peniaze.
Spoločnosť pristúpila k stiahnutiu výrobku z preventívnych dôvodov. „Dôvodom stiahnutia z trhu je podozrenie na nevyhovujúcu kvalitu,“ vysvetľuje Globus na svojej stránke.
Opatrenie sa týka týchto výrobkov od dodávateľa Vodňanská drůbež, a.s.:
- Kachna A, DMT/šarže: 13.11.2025
- Kachní čtvrtky zadní, DMT/šarže: 15.11.2025
- Kachní stehna, DMT/šarže: 15.11.2025
- Kachní krky, DMT/šarže: 14.11.2025
- Kachní žaludky, DMT/šarže: 14.11.2025
- Kachní srdce, DMT/šarže: 14.11.2025
- Kachní játra, DMT/šarže: 14.11.2025
- Kachní prsa bez kosti s kůží, DMT/šarže: 15.11.2025
Foto: vodnanskadrubez.cz
Zákazníci, ktorí si tieto výrobky zakúpili, by ich nemali konzumovať. Môžu ich priniesť späť do ktoréhokoľvek hypermarketu Globus, kde im budú vrátené peniaze v plnej výške.
Vodňanská drůbež, a.s. je najväčším spracovateľom a dodávateľom hydinového mäsa v Českej republike a jediným českým spracovateľom kačíc. Je dodávateľom chladeného a mrazeného hydinového mäsa, rezov, polotovarov a mäsových výrobkov do Česka, Slovenska, Maďarska a Nemecka.
Spoločnosť Vodňanská drůbež, a.s. má v súčasnosti tri závody – Mirovice, Modřice a Vodňany. Jej produkty sa predávajú pod značkami Vodňanské kuře, Vodňanská kachna a Vodňanská slepice. Vodňanská drůbež patrí pod český holdingový konglomerát Agrofert.
