Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Relácia Reportéri dostala stopku. Riaditeľka STVR vysvetlila dôvody

  • DNES - 20:23
  • Bratislava
STVR do konca roka pozastavuje vysielanie relácie Reportéri.

Cieľom je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží. TASR o tom informovala STVR.

STVR ozrejmila, že si pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov a nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky. Ako uviedla, zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním.

Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby relácia Reportéri spĺňala najvyššie redakčné, etické a právne štandardy. V novom roku sa diváci môžu tešiť na jej vynovenú podobu,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Zdroj: Info.sk, TASR
