Ukrajinská ministerka energetiky po výzve Zelenského podala demisiu
- DNES - 17:17
- Kyjev
Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková v stredu v reakcii na výzvu prezidenta Volodymyra Zelenského podala demisiu.
Oznámila to prostredníctvom sociálnej siete s tým, že sa nedopustila žiadneho porušenia zákona, čo sa týka aktuálneho korupčného škandálu v energetickom sektore. Informuje o tom TASR.
Hrynčuková bola ministerkou od júla, keď po prestavbe vlády vznikol nový kabinet pod vedením Julije Svyrydenkovej. V štátnej službe pôsobila desať rokov. Zelenskému a ostatným kolegom sa poďakovala za príležitosť pracovať pre štát, napísala na sieti Facebook.
„V rámci mojej profesionálnej činnosti nedošlo k žiadnym porušeniam zákonov,“ uviedla Hrynčuková v príspevku.
Ukrajinský prezident ju aj s ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka krátko predtým vyzval na odstúpenie, podľa neho nemôžu aj z dôvodu straty dôvery zotrvať na svojich postoch. Haluščenkovi ukrajinská vláda už v stredu ráno pozastavila výkon funkcie.
Vyšetrovanie korupčného škandálu pod vedením Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) a Špeciálnej protikorupčnej prokuratúry sa týka úplatkov vyplatených údajne pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Podľa vyšetrovania zameraného na štátne podniky vrátane jadrovej spoločnosti Enerhoatom korupčníci preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov.
