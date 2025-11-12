  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

PS tvrdí, že výstavba severného obchvatu Prešova sa má predĺžiť

  • DNES - 16:37
  • Prešov
PS tvrdí, že výstavba severného obchvatu Prešova sa má predĺžiť

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že výstavba severného obchvatu Prešova sa má predĺžiť.

Rozhodli sa preto požiadať o zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda NR SR Martin Dubéci, poslanec NR SR Richard Dubovický a členka Výboru NR SR pre financie a rozpočet Darina Luščíková (všetci PS) to uviedli v stredu na tlačovej konferencii v Prešove.

Podľa medializovaných informácií Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vydala pokyn na zmenu harmonogramu prác na výstavbu obchvatu Prešova R4. Tento krok by mal znamenať predĺženie výstavby o minimálne jeden rok, ale v pozadí sa už rozpráva o viacerých rokoch. Preto sme sa rozhodli požiadať o zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby sme situáciu otvorene prerokovali a získali jasné odpovede. Takýto postup NDS považujeme za vážne ohrozenie situácie a regionálneho rozvoja celého východného Slovenska. Úsek R4 je kľúčový nielen pre Prešov, ale aj pre celý Prešovský kraj,“ uviedol Dubovický.

Ako povedal, na rokovanie výboru chcú prizvať ministra dopravy, zástupcov NDS a takisto predstaviteľov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja.

Podľa Luščíkovej v týchto dňoch dostali správu, že sa znova odloží napojenie Slovenska na Via Carpatia tým, že severný obchvat Prešova sa oddiali a R4 je podľa nej v nedohľadne.

Projekt Via Carpatia, ktorý má prepájať sever a juh Európy, má pomôcť ekonomike, biznisu a ľuďom v regióne. Maďari už svoju časť dokončili na juhu a na severe, Poliaci pripravujú všetko pre to, aby v roku 2027 mohli svoj úsek úplne sprejazdniť. V tom čase, keď Poliaci sprejazdnia svoj úsek, nastane to, že štvornásobne stúpne doprava v tomto úseku, keďže nám bude chýbať severný obchvat Prešova. Slovenská vláda momentálne v rámci R4 dokonca ešte len prerába štúdiu realizovateľnosti, to znamená, že sú to neskutočné roky, ktoré ešte budeme čakať na to, aby sa mohol prepojiť sever a juh Slovenska,“ povedala Luščíková.

Ako pre TASR uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák, čo sa týka stavby R4 Prešov - severný obchvat, druhá etapa, v súčasnosti postupujú podľa platného harmonogramu.

Pristupuje sa k úprave harmonogramu a vedie sa diskusia o dosahoch a nárokoch zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z dôvodu nepredvídateľných geologických podmienok na stavbe - v náročnejšej geológii v tuneli a v nepredvídateľnej okolnosti v podobe odtrhu na východnom portáli tunela, ktorý mal vplyv na zmenu plánu organizácie výstavby. No o akejkoľvek následnej zmene v termínoch budeme verejnosť vopred informovať,“ povedal Ferenčák.

Vieme, že sú tam nejaké zmeny v geológii, a čakáme harmonogram, úpravu od zhotoviteľa, ale robí sa tam,“ uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na margo prác na severnom obchvate Prešova.

Podľa hovorkyne rezortu dopravy Petry Poláčikovej si plne uvedomujú potrebu výstavby a strategický význam úsekov pripravovanej rýchlostnej cesty R4 od Kapušian po štátnu hranicu s Poľskom.

Vláda SR rýchlostnú cestu R4 určila ako strategickú investíciu. NDS aktuálne obstaráva potrebnú projektovú dokumentáciu, aby mohla byť projektová príprava posunutá do ďalšieho štádia. Ťah R4 od Svidníka po Kapušany už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Konkrétne pre úsek Lipníky - Kapušany je právoplatné aj územné rozhodnutie. V týchto dňoch bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na dokumentáciu pre stavebný zámer,“ uviedla pre TASR Poláčiková s tým, že o R4 uvažujú ako o kandidátovi na PPP projekt.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe

Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe

DNES - 14:28Ekonomické

Spoločnosť Eset zaznamenala od apríla do septembra tohto roka nárast ruských kybernetických útokov na Ukrajine a v Európe, čínske skupiny sa zameriavajú na latinskoamerické vlády.

PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil

PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil

DNES - 14:00Ekonomické

Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo na prípad firmy, ktorá je podľa hnutia majetkovo prepojená s darcom strany Hlas-SD a ktorá získala trojmiliónovú dotáciu na podporu robotiky.

J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča

J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča

DNES - 13:49Ekonomické

Činnosť rušňovodiča v rušni bude sledovať kamera. Zavedie sa taktiež karta rušňovodiča, aby bolo možné kontrolovať, či dodržiava povinnú dobu odpočinku.

Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur

Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur

DNES - 12:33Ekonomické

Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3.000 eur do 20.000 eur.

Vosveteit.sk
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP