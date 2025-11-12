PS tvrdí, že výstavba severného obchvatu Prešova sa má predĺžiť
- DNES - 16:37
- Prešov
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že výstavba severného obchvatu Prešova sa má predĺžiť.
Rozhodli sa preto požiadať o zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda NR SR Martin Dubéci, poslanec NR SR Richard Dubovický a členka Výboru NR SR pre financie a rozpočet Darina Luščíková (všetci PS) to uviedli v stredu na tlačovej konferencii v Prešove.
„Podľa medializovaných informácií Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vydala pokyn na zmenu harmonogramu prác na výstavbu obchvatu Prešova R4. Tento krok by mal znamenať predĺženie výstavby o minimálne jeden rok, ale v pozadí sa už rozpráva o viacerých rokoch. Preto sme sa rozhodli požiadať o zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby sme situáciu otvorene prerokovali a získali jasné odpovede. Takýto postup NDS považujeme za vážne ohrozenie situácie a regionálneho rozvoja celého východného Slovenska. Úsek R4 je kľúčový nielen pre Prešov, ale aj pre celý Prešovský kraj,“ uviedol Dubovický.
Ako povedal, na rokovanie výboru chcú prizvať ministra dopravy, zástupcov NDS a takisto predstaviteľov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja.
Podľa Luščíkovej v týchto dňoch dostali správu, že sa znova odloží napojenie Slovenska na Via Carpatia tým, že severný obchvat Prešova sa oddiali a R4 je podľa nej v nedohľadne.
„Projekt Via Carpatia, ktorý má prepájať sever a juh Európy, má pomôcť ekonomike, biznisu a ľuďom v regióne. Maďari už svoju časť dokončili na juhu a na severe, Poliaci pripravujú všetko pre to, aby v roku 2027 mohli svoj úsek úplne sprejazdniť. V tom čase, keď Poliaci sprejazdnia svoj úsek, nastane to, že štvornásobne stúpne doprava v tomto úseku, keďže nám bude chýbať severný obchvat Prešova. Slovenská vláda momentálne v rámci R4 dokonca ešte len prerába štúdiu realizovateľnosti, to znamená, že sú to neskutočné roky, ktoré ešte budeme čakať na to, aby sa mohol prepojiť sever a juh Slovenska,“ povedala Luščíková.
Ako pre TASR uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák, čo sa týka stavby R4 Prešov - severný obchvat, druhá etapa, v súčasnosti postupujú podľa platného harmonogramu.
„Pristupuje sa k úprave harmonogramu a vedie sa diskusia o dosahoch a nárokoch zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z dôvodu nepredvídateľných geologických podmienok na stavbe - v náročnejšej geológii v tuneli a v nepredvídateľnej okolnosti v podobe odtrhu na východnom portáli tunela, ktorý mal vplyv na zmenu plánu organizácie výstavby. No o akejkoľvek následnej zmene v termínoch budeme verejnosť vopred informovať,“ povedal Ferenčák.
„Vieme, že sú tam nejaké zmeny v geológii, a čakáme harmonogram, úpravu od zhotoviteľa, ale robí sa tam,“ uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na margo prác na severnom obchvate Prešova.
Podľa hovorkyne rezortu dopravy Petry Poláčikovej si plne uvedomujú potrebu výstavby a strategický význam úsekov pripravovanej rýchlostnej cesty R4 od Kapušian po štátnu hranicu s Poľskom.
„Vláda SR rýchlostnú cestu R4 určila ako strategickú investíciu. NDS aktuálne obstaráva potrebnú projektovú dokumentáciu, aby mohla byť projektová príprava posunutá do ďalšieho štádia. Ťah R4 od Svidníka po Kapušany už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Konkrétne pre úsek Lipníky - Kapušany je právoplatné aj územné rozhodnutie. V týchto dňoch bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na dokumentáciu pre stavebný zámer,“ uviedla pre TASR Poláčiková s tým, že o R4 uvažujú ako o kandidátovi na PPP projekt.
Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe
Spoločnosť Eset zaznamenala od apríla do septembra tohto roka nárast ruských kybernetických útokov na Ukrajine a v Európe, čínske skupiny sa zameriavajú na latinskoamerické vlády.
PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil
Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo na prípad firmy, ktorá je podľa hnutia majetkovo prepojená s darcom strany Hlas-SD a ktorá získala trojmiliónovú dotáciu na podporu robotiky.
J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča
Činnosť rušňovodiča v rušni bude sledovať kamera. Zavedie sa taktiež karta rušňovodiča, aby bolo možné kontrolovať, či dodržiava povinnú dobu odpočinku.
Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur
Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3.000 eur do 20.000 eur.