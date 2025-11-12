  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Väčšina Poliakov je za právne ukotvenie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

  • DNES - 16:34
  • Varšava
Väčšina Poliakov je za právne ukotvenie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

Väčšina Poliakov podporuje právne ukotvenie partnerstiev osôb rovnakého pohlavia.

Podľa prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) pre denník Gazeta Prawna to schvaľuje 62 percent respondentov. Zákon, ktorý by spolužitie upravil, má čoskoro zamieriť do parlamentu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Proti legalizácii takýchto zväzkov je 35 percent respondentov, zatiaľ čo necelé tri percentá sa nevedeli vyjadriť. Denník pripomína, že prieskum sa uskutočnil v čase, keď vláda finalizuje návrh zákona o statuse blízkej osoby a o zmluve o spolužití. Ten má právne upraviť vzťahy dvoch dospelých osôb, ktoré spolu žijú, ale nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo. Projekt je výsledkom kompromisu medzi stranou Ľavica, ktorá presadzovala registrované partnerstvá, a Poľskou ľudovou stranou, ktorá ich odmieta.

Chceme, aby návrh ešte do konca roka zamieril do Sejmu,“ povedala štátna tajomníčka kancelárie premiéra Katarzyna Kotulová. Podľa jej slov má zákon riešiť praktické otázky, ako sú majetkové vzťahy, prístup k zdravotným informáciám či právo na bývanie. Vládna koalícia bez podpory opozície však nedisponuje dostatočným počtom hlasov na prelomenie prezidentského veta v prípade, že by Karol Nawrocki zákon vetoval.

Jeho kancelária však už predtým dala najavo, že prezident je pripravený rokovať o návrhu, ak nebude obsahovať ideologické prvky a nebude konkurovať manželstvu. Podľa Marcina Przydacza z kancelárie prezidenta by bol Nawrocki ochotný podpísať zákon, ktorý sa netýka len partnerských zväzkov v sexuálnom kontexte, ale aj priateľských vzťahov či dobrovoľných väzieb.

Prieskum CBOS pre denník Dziennik Gazeta Prawna sa uskutočnil od 3. do 5. novembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ukrajinská ministerka energetiky po výzve Zelenského podala demisiu

Ukrajinská ministerka energetiky po výzve Zelenského podala demisiu

DNES - 17:17Zahraničné

Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková v stredu v reakcii na výzvu prezidenta Volodymyra Zelenského podala demisiu.

Babiš: Konflikt záujmov vyriešim, keď na to príde čas

Babiš: Konflikt záujmov vyriešim, keď na to príde čas

DNES - 16:01Zahraničné

Babiš zopakoval, že svoj konflikt záujmov pre vlastníctvo holdingu Agrofert vyrieši podľa českých zákonov a v súlade s postojom Európskej komisie.

Starmer sa zastal BBC, musí si však „spraviť doma poriadok“

Starmer sa zastal BBC, musí si však „spraviť doma poriadok“

DNES - 14:44Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer v stredu vyhlásil, že silná a nezávislá verejnoprávna stanicu BBC je v čase dezinformácií potrebná, ale vysielateľ si musí „spraviť doma poriadok“.

Polícia v Budapešti zadržala ženu, ktorá uniesla novorodenca

Polícia v Budapešti zadržala ženu, ktorá uniesla novorodenca

DNES - 14:40Zahraničné

Maďarská polícia zadržala ženu, ktorá v Budapešti uniesla novorodenca.

Vosveteit.sk
Tento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľkuTento útok na Android je ešte horší než špehovanie. Dokáže ti zmazať všetky dáta na diaľku
Čmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovkuČmeliaky, ako vôbec prvý druh hmyzu, dokážu vnímať čas: Aj mozog o veľkosti makového semiačka zvládol pochopiť morzeovku
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP