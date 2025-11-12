  • Články
Babiš: Konflikt záujmov vyriešim, keď na to príde čas

  • DNES - 16:01
  • Praha
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po stredajšej schôdzke s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade zopakoval, že svoj konflikt záujmov pre vlastníctvo holdingu Agrofert vyrieši podľa českých zákonov a v súlade s postojom Európskej komisie (EK). Dodal, že tak urobí, keď na to príde čas.

Ohľadom výhrad prezidenta k chýbajúcemu bezpečnostnému a zahranično-politickému kontextu v návrhu na programové vyhlásenie budúcej vlády uviedol, že nemá problém ho tam doplniť, ale musia s tým súhlasiť aj koaliční partneri hnutia ANO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ja som v minulosti sľuboval - a to, samozrejme, dodržím -, že mu to vysvetlím. Teraz to vyzerá tak, že pán prezident hlavne chce, aby som to vysvetlil verejnosti, a nie jemu. Tak uvidíme,“ komentoval Babiš diskusiu s Pavlom o riešení konfliktu záujmov. Zopakoval, že situáciu vyrieši tak, aby bola v súlade s názormi českých súdov a Európskej komisie.

Nespresnil, kedy tak urobí. „Ja som povedal, že to vyriešim - a vyriešim to, keď na to príde čas,“ vyhlásil šéf ANO. Prezident ho opakovane vyzval, aby oboznámil verejnosť s tým, ako sa k situácii postaví. V pondelok podotkol, že by bolo dobré, aby verejnosť v rámci transparentnosti od svojho možného budúceho premiéra počula, že v konflikte záujmov nebude. Upozornil, že ak by EK vyhodnotila, že Babiš situáciu nevyriešil uspokojivo, môže to znamenať obmedzenie zdrojov pre ČR ako celok.

Šéf ANO dodal, že nominácie na jednotlivé posty vo vláde Pavlovi doručí, „keď sa k tomu (strany) dostanú“. Prioritne sa totiž podľa neho zaoberajú rozpočtom na budúci rok.

Na otázku, či by bol ochotný do programového vyhlásenia vlády doplniť formulácie týkajúce sa zahranično-politického ukotvenia Česka a tiež to, kto je ohrozením jeho bezpečnosti, ako by to chcel Pavel, odpovedal, že hnutie ANO s tým nemá problém. „Ale my sami o tom nerozhodujeme, budem o tom informovať našich partnerov,“ dodal.

S prezidentom sa podľa jeho slov tiež dohodli na novom spôsobe komunikácie, aby vraj nedochádzalo k prekvapeniam. Spresnil, že odteraz už bude Pavlovi písať priamo. Na ďalšej schôdzke sa nedohodli. Dodal, že s prezidentom žiaden konflikt nemá, ako to tvrdia niektoré české médiá.

Zdroj: Info.sk, TASR
