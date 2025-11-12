  • Články
Bratislava

Akcia Jablko: Polícia zadržala viacero osôb

  • DNES - 15:23
  • Bratislava
Akcia Jablko: Polícia zadržala viacero osôb

Polícia zadržala na západe viacero osôb podozrivých z korupcie.

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zadržal v rámci akcie Jablko viacero osôb podozrivých z páchania korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s vykonávaním technických a emisných kontrol. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajnú akciu s krycím názvom Jablko realizujeme na území západného Slovenska, a to na viacerých miestach. Vykonali sme zaisťovacie úkony a zadržali viaceré osoby podozrivé z páchania korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s vykonávaním technických a emisných kontrol,“ informovala polícia. Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nemôže poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený účel vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
