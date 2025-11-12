Vodič neprežil čelnú zrážku s kamiónom, z jeho auta zostal len vrak
Zrážku s kamiónom neprežil vodič osobného auta.
K tragickej dopravnej nehode došlo v utorok krátko pred obedom na ceste II/426 v okrese Skalica, neďaleko hraničného priechodu s Českou republikou. Pri čelnej zrážke osobného auta s kamiónom vyhasol život 64-ročného vodiča. Z jeho vozidla značky Škoda Karoq zostal len vrak.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru. Tam sa čelne zrazil s oprotiidúcim nákladným autom, ktoré smerovalo bez nákladu z Českej republiky na Slovensko.
Následky zrážky boli fatálne. „64-ročný vodič osobného auta, ktorý bol vo vozidle sám, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Vodič kamiónu vyviazol z nehody bez zranení.
Policajti na mieste podrobili českého vodiča kamiónu dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny. „To, či mohol byť vodič osobného auta pod vplyvom alkoholu, bude zisťované znaleckým skúmaním po odbere biologického materiálu,“ dodala polícia.
Foto: facebook.com/KRPZTT
Cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov tragickej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Nákladnú dopravu odkláňali cez hraničný priechod Holíč – Hodonín.
Presné okolnosti a príčiny, ktoré viedli k tejto tragédii, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
