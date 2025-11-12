  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Vodič neprežil čelnú zrážku s kamiónom, z jeho auta zostal len vrak

  • DNES - 15:18
  • Skalica
Vodič neprežil čelnú zrážku s kamiónom, z jeho auta zostal len vrak

Zrážku s kamiónom neprežil vodič osobného auta.

K tragickej dopravnej nehode došlo v utorok krátko pred obedom na ceste II/426 v okrese Skalica, neďaleko hraničného priechodu s Českou republikou. Pri čelnej zrážke osobného auta s kamiónom vyhasol život 64-ročného vodiča. Z jeho vozidla značky Škoda Karoq zostal len vrak.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru. Tam sa čelne zrazil s oprotiidúcim nákladným autom, ktoré smerovalo bez nákladu z Českej republiky na Slovensko.

Následky zrážky boli fatálne. „64-ročný vodič osobného auta, ktorý bol vo vozidle sám, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Vodič kamiónu vyviazol z nehody bez zranení.

Policajti na mieste podrobili českého vodiča kamiónu dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny. „To, či mohol byť vodič osobného auta pod vplyvom alkoholu, bude zisťované znaleckým skúmaním po odbere biologického materiálu,“ dodala polícia.

Foto: facebook.com/KRPZTT

Cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov tragickej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Nákladnú dopravu odkláňali cez hraničný priechod Holíč – Hodonín.

Presné okolnosti a príčiny, ktoré viedli k tejto tragédii, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTT
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Akcia Jablko: Polícia zadržala viacero osôb

Akcia Jablko: Polícia zadržala viacero osôb

DNES - 15:23Domáce

Polícia zadržala na západe viacero osôb podozrivých z korupcie.

Opozícia viní vládu, že urobila zo Slovenska raj pre daňových podvodníkov

Opozícia viní vládu, že urobila zo Slovenska raj pre daňových podvodníkov

DNES - 14:48Domáce

Súčasná vláda urobila zo Slovenska raj pre daňových podvodníkov a centrum podvodov na clách a dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie.

Kaliňák: Posledná dodávka valníkov Tatra príde začiatkom budúceho roka

Kaliňák: Posledná dodávka valníkov Tatra príde začiatkom budúceho roka

DNES - 14:32Domáce

Posledná dodávka valníkov Tatra, ktoré ministerstvo nakúpilo spolu s Českou republikou, príde začiatkom roka 2026.

Robert Kaliňák: Tvrdenie, že darovaním techniky Ukrajine nevznikla škoda, je škandál

Robert Kaliňák: Tvrdenie, že darovaním techniky Ukrajine nevznikla škoda, je škandál

DNES - 13:49Domáce

Minister obrany SR Robert Kaliňák označil rozhodnutie polície zastaviť trestné stíhanie v niektorých prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine počas bývalej vlády, pretože Slovensku nevznikla škoda, za škandál.

Vosveteit.sk
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP