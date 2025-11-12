Starmer sa zastal BBC, musí si však „spraviť doma poriadok“
- DNES - 14:44
- Londýn
Britský premiér Keir Starmer v stredu vyhlásil, že silná a nezávislá verejnoprávna stanicu BBC je v čase dezinformácií potrebná, ale vysielateľ si musí „spraviť doma poriadok“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
BBC čelí najväčšej kríze za posledné desaťročia pre škandál so zostrihaním prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa v dokumente „Trump: A Second Chance?“. Jej generálny riaditeľ Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová preto odstúpili.
Poslanci sa Starmera v britskom parlamente spýtali, či sa pokúsi presvedčiť Trumpa upustiť od hrozby žalobou v hodnote jednej miliardy dolárov proti BBC. V prípade jeho úspechu na súde by túto sumu financovali dane britských občanov.
„Aby som to uviedol na pravú mieru, verím v silnú a nezávislú BBC. Niekto by bol radšej, keby BBC neexistovala. Niektorí z nich sedia práve tu,“ vyhlásil Starmer ukazujúc na opozičných poslancov.
„Nie som jedným z nich. V čase dezinformácií je argument za nestranné britské spravodajstvo silnejší ako kedykoľvek predtým. Tam, kde sa stanú chyby, si musia spraviť doma poriadok. BBC musí dodržiavať najvyššie štandardy, niesť zodpovednosť a rýchlo opravovať chyby. Vždy budem stáť za silnou, nezávislou BBC,“ uviedol britský premiér.
Trump v stredu vyhlásil, že má „povinnosť“ žalovať BBC za spôsob, akým zostrihala jeho prejav zo 6. januára 2021, v deň útoku na Kapitol. Podľa jeho slov účelová úprava jeho slov v rámci spravodajského magazínu BBC Panorama divákov oklamala.
