Starmer sa zastal BBC, musí si však „spraviť doma poriadok“

Britský premiér Keir Starmer v stredu vyhlásil, že silná a nezávislá verejnoprávna stanicu BBC je v čase dezinformácií potrebná, ale vysielateľ si musí „spraviť doma poriadok“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

BBC čelí najväčšej kríze za posledné desaťročia pre škandál so zostrihaním prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa v dokumente „Trump: A Second Chance?“. Jej generálny riaditeľ Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová preto odstúpili.

Poslanci sa Starmera v britskom parlamente spýtali, či sa pokúsi presvedčiť Trumpa upustiť od hrozby žalobou v hodnote jednej miliardy dolárov proti BBC. V prípade jeho úspechu na súde by túto sumu financovali dane britských občanov.

Aby som to uviedol na pravú mieru, verím v silnú a nezávislú BBC. Niekto by bol radšej, keby BBC neexistovala. Niektorí z nich sedia práve tu,“ vyhlásil Starmer ukazujúc na opozičných poslancov.

Nie som jedným z nich. V čase dezinformácií je argument za nestranné britské spravodajstvo silnejší ako kedykoľvek predtým. Tam, kde sa stanú chyby, si musia spraviť doma poriadok. BBC musí dodržiavať najvyššie štandardy, niesť zodpovednosť a rýchlo opravovať chyby. Vždy budem stáť za silnou, nezávislou BBC,“ uviedol britský premiér.

Trump v stredu vyhlásil, že má „povinnosť“ žalovať BBC za spôsob, akým zostrihala jeho prejav zo 6. januára 2021, v deň útoku na Kapitol. Podľa jeho slov účelová úprava jeho slov v rámci spravodajského magazínu BBC Panorama divákov oklamala.

Zdroj: Info.sk, TASR
