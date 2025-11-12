Kaliňák: Posledná dodávka valníkov Tatra príde začiatkom budúceho roka
Posledná dodávka valníkov Tatra, ktoré ministerstvo nakúpilo spolu s Českou republikou, príde začiatkom roka 2026.
Všetkých 259 nakúpených vozidiel mal dodávateľ odovzdať pôvodne do polovice decembra. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) to pripisuje aj situácii v USA. Uviedol to na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády.
„Meškajú dodávky Black Hawkov, aj jedných aj druhých - aj tých, čo boli objednané za (bývalého ministra obrany Jaroslava, pozn. TASR) Naďa, aj tých našich. Meškajú F-16, meškajú JLTV (ľahké taktické viacúčelové vozidlá, poznámka TASR),“ uviedol. Chýbajú podľa neho aj komponenty pre výrobu áut.
Ako Kaliňák poznamenal, priemerne má armáda funkčných asi 30 percent vozidiel. S obnovou plánuje rezort pokračovať. Nakúpiť chce cisterny na pohonné látky či pitnú vodu, hasičské autá či vyprosťovače.
Rezort obrany sa pridal k nákupu nákladných vozidiel Tatra, ktorý pôvodne realizovalo samostatne Česko, v decembri minulého roka. Slovenský rezort obrany ich zatiaľ kúpil 250.
Robert Kaliňák: Tvrdenie, že darovaním techniky Ukrajine nevznikla škoda, je škandál
Minister obrany SR Robert Kaliňák označil rozhodnutie polície zastaviť trestné stíhanie v niektorých prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine počas bývalej vlády, pretože Slovensku nevznikla škoda, za škandál.
Robert Kaliňák stojí na strane Matúša Šutaja Eštoka, rozsudok je podľa neho nespravodlivý
Minister obrany Robert Kaliňák stojí po kontumačnom rozsudku v spore medzi ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom a skupinou policajtov zvanou čurillovci na strane šéfa rezortu vnútra.
Robert Kaliňák: Pôsobiť u žandárov chce vyše 1200 vojakov a ďalšie stovky policajtov
O pôsobenie v Žandárskom zbore eviduje rezort obrany vyše 1200 záujemcov z radov profesionálnych vojakov a ďalšie stovky z Policajného zboru (PZ), ako aj bývalých policajtov.
Exfunkcionár SIS P. Gašparovič dostal za korupciu 22 mesiacov väzenia
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu prijímania úplatku v štádiu prípravy.