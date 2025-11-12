Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe
- DNES - 14:28
- Bratislava
Spoločnosť Eset zaznamenala od apríla do septembra tohto roka nárast ruských kybernetických útokov na Ukrajine a v Európe, čínske skupiny sa zameriavajú na latinskoamerické vlády. Informoval o tom Peter Blažečka zo spoločnosti Eset.
Spresnil, že skupiny napojené na Rusko zintenzívnili svoje operácie proti Ukrajine a viacerým členským štátom EÚ. Počas sledovaného obdobia, v období od apríla do septembra 2025, APT skupiny (Advanced Persistent Threat - pokročilé pretrvávajúce hrozby) spriaznené s Čínou naďalej presadzovali geopolitické ciele Pekingu.
V Ázii APT skupiny podľa neho naďalej cielili na vládne inštitúcie, ako aj na technologický, strojárenský a výrobný sektor, čo je trend zodpovedajúci aktivitám v nedávnej minulosti. Útočníci spojení so Severnou Kóreou zostali veľmi aktívni v operáciách zameraných na Južnú Kóreu a jej technologický sektor, najmä kryptomeny, ktoré sú kľúčovým zdrojom príjmov pre režim.
„Skupiny napojené na Čínu sú naďalej veľmi aktívne, pričom naši výskumníci v poslednom období zaznamenali kampane v Ázii, Európe, Latinskej Amerike a USA. Táto globálna expanzia svedčí o tom, že skupiny napojené na Čínu sú naďalej mobilizované s cieľom podporiť širokú škálu súčasných geopolitických priorít Pekingu,“ povedal riaditeľ výskumu hrozieb v spoločnosti Eset Jean-Ian Boutin.
Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete.
