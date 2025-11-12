  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe

  • DNES - 14:28
  • Bratislava
Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe

Spoločnosť Eset zaznamenala od apríla do septembra tohto roka nárast ruských kybernetických útokov na Ukrajine a v Európe, čínske skupiny sa zameriavajú na latinskoamerické vlády. Informoval o tom Peter Blažečka zo spoločnosti Eset.

Spresnil, že skupiny napojené na Rusko zintenzívnili svoje operácie proti Ukrajine a viacerým členským štátom EÚ. Počas sledovaného obdobia, v období od apríla do septembra 2025, APT skupiny (Advanced Persistent Threat - pokročilé pretrvávajúce hrozby) spriaznené s Čínou naďalej presadzovali geopolitické ciele Pekingu.

V Ázii APT skupiny podľa neho naďalej cielili na vládne inštitúcie, ako aj na technologický, strojárenský a výrobný sektor, čo je trend zodpovedajúci aktivitám v nedávnej minulosti. Útočníci spojení so Severnou Kóreou zostali veľmi aktívni v operáciách zameraných na Južnú Kóreu a jej technologický sektor, najmä kryptomeny, ktoré sú kľúčovým zdrojom príjmov pre režim.

Skupiny napojené na Čínu sú naďalej veľmi aktívne, pričom naši výskumníci v poslednom období zaznamenali kampane v Ázii, Európe, Latinskej Amerike a USA. Táto globálna expanzia svedčí o tom, že skupiny napojené na Čínu sú naďalej mobilizované s cieľom podporiť širokú škálu súčasných geopolitických priorít Pekingu,“ povedal riaditeľ výskumu hrozieb v spoločnosti Eset Jean-Ian Boutin.

Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil

PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil

DNES - 14:00Ekonomické

Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo na prípad firmy, ktorá je podľa hnutia majetkovo prepojená s darcom strany Hlas-SD a ktorá získala trojmiliónovú dotáciu na podporu robotiky.

J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča

J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča

DNES - 13:49Ekonomické

Činnosť rušňovodiča v rušni bude sledovať kamera. Zavedie sa taktiež karta rušňovodiča, aby bolo možné kontrolovať, či dodržiava povinnú dobu odpočinku.

Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur

Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur

DNES - 12:33Ekonomické

Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3.000 eur do 20.000 eur.

KDH: Štátna Slovenská pošta podporuje súkromný hazard predajom hracích kupónov

KDH: Štátna Slovenská pošta podporuje súkromný hazard predajom hracích kupónov

DNES - 11:04Ekonomické

Slovenská pošta podporuje súkromný hazard tým, že uzatvorila so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna, ktorá je vlastníctve finančnej skupiny, zmluvu na predaj jej nabíjacích hracích kupónov pre hráčske kontá.

Vosveteit.sk
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP