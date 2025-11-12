PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil
- DNES - 14:00
- Bratislava
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) v stredu upozornilo na prípad firmy, ktorá je podľa hnutia majetkovo prepojená s darcom strany Hlas-SD a ktorá získala trojmiliónovú dotáciu na podporu robotiky v gescii podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Úrad podpredsedu vlády obvinenia opozičného hnutia vyvrátil.
Opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) označil tento prípad za príklad politickej korupcie. „V rámci výzvy na podporu robotiky a automatizácie dostala dotáciu v hodnote troch miliónov eur firma Grizzly Capital. Táto spoločnosť vlastní inú firmu, Consult 4U, ktorá v roku 2022 darovala strane Hlas 14.000 eur. Obe firmy sú majetkovo aj personálne prepojené a majú rovnakého štatutára,“ uviedol Hargaš.
Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku vylúčil, že by išlo o akési poďakovanie strane Hlas-SD. „Každý z projektov hodnotili dvaja nezávislí hodnotitelia. Títo neboli priraďovaní zamestnancami úradu, ale boli losovaní zo zoznamu hodnotiteľov a o priebehu tohto losovania existuje notárska zápisnica,“ vysvetlila štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová.
K procesu hodnotenia dodala, že každý hodnotiteľ videl firmu, ktorú hodnotí, a mal právo namietať konflikt záujmu. „A verte mi, že boli aj hodnotitelia, ktorí skrátka mali nejakú väzbu na firmu, ktorú hodnotili. Uplatnili konflikt záujmu a boli nahradení ďalším vylosovaným hodnotiteľom,“ uzavrela Sabelová.
