  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča

  • DNES - 13:49
  • Bratislava
J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča

Činnosť rušňovodiča v rušni bude sledovať kamera. Zavedie sa taktiež karta rušňovodiča, aby bolo možné kontrolovať, či dodržiava povinnú dobu odpočinku.

Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) po stredajšom rokovaní vlády pri predstavovaní niektorých opatrení, ktoré by mali zlepšiť bezpečnosť železničnej dopravy na Slovensku. Okrem toho budú podľa jeho slov postupne železnice vybavované systémom ETCS (European Train Control System), respektíve systémom GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway).

Dnes majú všetky rušne kameru natočenú smerom na koľajnice. Kúpia sa ďalšie kamery, ktoré budú natočené smerom do velína. Jednoducho je to opatrenie za pár eur, aby sme videli, čomu sa tam rušňovodič venuje, lebo možno je na mobile, čo má zakázané. To má zakázané každý vodič, lenže rušňovodiča nezastaví policajt a nepovie mu, máte pokutu, lebo ste držali mobil v ruke,“ priblížil Ráž.

Upozornil, že systém ETCS, ktorý umožňuje automatické brzdenie alebo zabraňuje nehodám na tratiach, má byť v zmysle usmernenia EÚ namontovaný na hlavnej železničnej sieti do roku 2030, čo je 770 km. Na rozšírenej sieti má byť zavedený do roku 2040 a do roku 2050 má byť implementovaný na celom Slovensku. „Máme dnes vybavených systémom ETCS vyše 200 km. Tých 770 km do roku 2030 sa myslím dá stihnúť,“ informoval.

Dnes máme namontovaný systém ETCS v 89 vlakoch, z toho bol v 31 vlakoch namontovaný pred bývalou vládou. Za bývalej vlády sa nenamontovalo nič. A od nástupu našej administratívy sa v 55 vlakoch práve montuje a pre 34 vlakov je objednaný. Toto nám dáva celkové číslo 178 vlakov. Toto sa však nedá financovať zo štátneho rozpočtu, lebo by to bola štátna pomoc, je to na jednotlivých poskytovateľoch (dopravy),“ spresnil. Veľmi by si podľa neho štát mohol pomôcť z plánu obnovy pri realizácii ETCS do infraštruktúry, lebo to je úlohou štátu, nie prepravcu.

Ráž avizoval, že sa zavedie karta rušňovodiča. „Tak ako je dnes tachograf pre vodiča kamiónu, tak je povinný oddych pre vodiča rušňa. Veľakrát sa stretávame s tým, že rušňovodiči si v čase svojho voľna privyrábajú pre súkromného prepravcu,“ doplnil.

Do dvoch týždňov pretavíme spomínané návrhy na opatrenia, do konkrétnych krokov a potom si to bude možné prečítať už v uznesení vlády,“ dodal minister dopravy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe

Eset zaznamenal nárast ruských útokov na Ukrajine a v Európe

DNES - 14:28Ekonomické

Spoločnosť Eset zaznamenala od apríla do septembra tohto roka nárast ruských kybernetických útokov na Ukrajine a v Európe, čínske skupiny sa zameriavajú na latinskoamerické vlády.

PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil

PS upozornilo na politickú korupciu, úrad podpredsedu vlády tvrdenia vyvrátil

DNES - 14:00Ekonomické

Opozičné Progresívne Slovensko upozornilo na prípad firmy, ktorá je podľa hnutia majetkovo prepojená s darcom strany Hlas-SD a ktorá získala trojmiliónovú dotáciu na podporu robotiky.

Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur

Jozef Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie od 3.000 do 20.000 eur

DNES - 12:33Ekonomické

Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia vo výške od 3.000 eur do 20.000 eur.

KDH: Štátna Slovenská pošta podporuje súkromný hazard predajom hracích kupónov

KDH: Štátna Slovenská pošta podporuje súkromný hazard predajom hracích kupónov

DNES - 11:04Ekonomické

Slovenská pošta podporuje súkromný hazard tým, že uzatvorila so súkromnou stávkovou spoločnosťou Fortuna, ktorá je vlastníctve finančnej skupiny, zmluvu na predaj jej nabíjacích hracích kupónov pre hráčske kontá.

Vosveteit.sk
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP