J. Ráž: Kamery budú snímať dianie v rušňoch, zavedie sa karta rušňovodiča
- DNES - 13:49
- Bratislava
Činnosť rušňovodiča v rušni bude sledovať kamera. Zavedie sa taktiež karta rušňovodiča, aby bolo možné kontrolovať, či dodržiava povinnú dobu odpočinku.
Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) po stredajšom rokovaní vlády pri predstavovaní niektorých opatrení, ktoré by mali zlepšiť bezpečnosť železničnej dopravy na Slovensku. Okrem toho budú podľa jeho slov postupne železnice vybavované systémom ETCS (European Train Control System), respektíve systémom GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway).
„Dnes majú všetky rušne kameru natočenú smerom na koľajnice. Kúpia sa ďalšie kamery, ktoré budú natočené smerom do velína. Jednoducho je to opatrenie za pár eur, aby sme videli, čomu sa tam rušňovodič venuje, lebo možno je na mobile, čo má zakázané. To má zakázané každý vodič, lenže rušňovodiča nezastaví policajt a nepovie mu, máte pokutu, lebo ste držali mobil v ruke,“ priblížil Ráž.
Upozornil, že systém ETCS, ktorý umožňuje automatické brzdenie alebo zabraňuje nehodám na tratiach, má byť v zmysle usmernenia EÚ namontovaný na hlavnej železničnej sieti do roku 2030, čo je 770 km. Na rozšírenej sieti má byť zavedený do roku 2040 a do roku 2050 má byť implementovaný na celom Slovensku. „Máme dnes vybavených systémom ETCS vyše 200 km. Tých 770 km do roku 2030 sa myslím dá stihnúť,“ informoval.
„Dnes máme namontovaný systém ETCS v 89 vlakoch, z toho bol v 31 vlakoch namontovaný pred bývalou vládou. Za bývalej vlády sa nenamontovalo nič. A od nástupu našej administratívy sa v 55 vlakoch práve montuje a pre 34 vlakov je objednaný. Toto nám dáva celkové číslo 178 vlakov. Toto sa však nedá financovať zo štátneho rozpočtu, lebo by to bola štátna pomoc, je to na jednotlivých poskytovateľoch (dopravy),“ spresnil. Veľmi by si podľa neho štát mohol pomôcť z plánu obnovy pri realizácii ETCS do infraštruktúry, lebo to je úlohou štátu, nie prepravcu.
Ráž avizoval, že sa zavedie karta rušňovodiča. „Tak ako je dnes tachograf pre vodiča kamiónu, tak je povinný oddych pre vodiča rušňa. Veľakrát sa stretávame s tým, že rušňovodiči si v čase svojho voľna privyrábajú pre súkromného prepravcu,“ doplnil.
„Do dvoch týždňov pretavíme spomínané návrhy na opatrenia, do konkrétnych krokov a potom si to bude možné prečítať už v uznesení vlády,“ dodal minister dopravy.
