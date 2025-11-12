  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 12.11.2025Meniny má Svätopluk
Bratislava

Robert Kaliňák: Tvrdenie, že darovaním techniky Ukrajine nevznikla škoda, je škandál

  • DNES - 13:49
  • Bratislava
Robert Kaliňák: Tvrdenie, že darovaním techniky Ukrajine nevznikla škoda, je škandál

Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) označil rozhodnutie polície zastaviť trestné stíhanie v niektorých prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine počas bývalej vlády, pretože Slovensku nevznikla škoda, za škandál. Argumentoval aj tým, že Slovensko muselo požiadať spojencov o ochranu jeho neba. Kaliňák to vyhlásil na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády.

V tej chvíli nemalo Slovensko k dispozícii lietadlá, ktoré by mohli plniť povinnosti NATO podľa NATINAC, podľa Air Policing, podľa čohokoľvek, nemali sme na to stroje. Museli sme požiadať iné štáty, aby nám pomohli. Tak ako to, že nevznikla škoda?“ spytoval sa minister.

Vyšetrovanie darovania vojenskej techniky Ukrajine nepreukázalo vznik škody Slovenskej republike, ani to, že by členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech či prekračovali svoje právomoci. Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom. V pondelok (10. 11.) to potvrdila bratislavská krajská prokuratúra.

Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru uviedol, že dva prípady z piatich boli odmietnuté, pretože nešlo o trestný čin. Vyšetrovanie bolo v jednom prípade zastavené, pretože sa preukázalo, že skutok nie je trestným činom a na dvoch prípadoch polícia stále pracuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kaliňák: Posledná dodávka valníkov Tatra príde začiatkom budúceho roka

Kaliňák: Posledná dodávka valníkov Tatra príde začiatkom budúceho roka

DNES - 14:32Domáce

Posledná dodávka valníkov Tatra, ktoré ministerstvo nakúpilo spolu s Českou republikou, príde začiatkom roka 2026.

Robert Kaliňák stojí na strane Matúša Šutaja Eštoka, rozsudok je podľa neho nespravodlivý

Robert Kaliňák stojí na strane Matúša Šutaja Eštoka, rozsudok je podľa neho nespravodlivý

DNES - 13:42Domáce

Minister obrany Robert Kaliňák stojí po kontumačnom rozsudku v spore medzi ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom a skupinou policajtov zvanou čurillovci na strane šéfa rezortu vnútra.

Robert Kaliňák: Pôsobiť u žandárov chce vyše 1200 vojakov a ďalšie stovky policajtov

Robert Kaliňák: Pôsobiť u žandárov chce vyše 1200 vojakov a ďalšie stovky policajtov

DNES - 12:57Domáce

O pôsobenie v Žandárskom zbore eviduje rezort obrany vyše 1200 záujemcov z radov profesionálnych vojakov a ďalšie stovky z Policajného zboru (PZ), ako aj bývalých policajtov.

Exfunkcionár SIS P. Gašparovič dostal za korupciu 22 mesiacov väzenia

Exfunkcionár SIS P. Gašparovič dostal za korupciu 22 mesiacov väzenia

DNES - 12:46Domáce

Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu prijímania úplatku v štádiu prípravy.

Vosveteit.sk
Microsoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostanešMicrosoft odstavil ďalšie populárne verzie Windowsu medzi Slovákmi: Na týchto operačných systémoch už aktualizácie nedostaneš
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedelPOZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinériaGoogle ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómoviaVesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dychPrvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušiliAsi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšieTvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľnéRusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppuO tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP