Robert Kaliňák: Tvrdenie, že darovaním techniky Ukrajine nevznikla škoda, je škandál
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) označil rozhodnutie polície zastaviť trestné stíhanie v niektorých prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine počas bývalej vlády, pretože Slovensku nevznikla škoda, za škandál. Argumentoval aj tým, že Slovensko muselo požiadať spojencov o ochranu jeho neba. Kaliňák to vyhlásil na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády.
„V tej chvíli nemalo Slovensko k dispozícii lietadlá, ktoré by mohli plniť povinnosti NATO podľa NATINAC, podľa Air Policing, podľa čohokoľvek, nemali sme na to stroje. Museli sme požiadať iné štáty, aby nám pomohli. Tak ako to, že nevznikla škoda?“ spytoval sa minister.
Vyšetrovanie darovania vojenskej techniky Ukrajine nepreukázalo vznik škody Slovenskej republike, ani to, že by členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech či prekračovali svoje právomoci. Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom. V pondelok (10. 11.) to potvrdila bratislavská krajská prokuratúra.
Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru uviedol, že dva prípady z piatich boli odmietnuté, pretože nešlo o trestný čin. Vyšetrovanie bolo v jednom prípade zastavené, pretože sa preukázalo, že skutok nie je trestným činom a na dvoch prípadoch polícia stále pracuje.
