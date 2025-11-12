Robert Kaliňák stojí na strane Matúša Šutaja Eštoka, rozsudok je podľa neho nespravodlivý
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) stojí po kontumačnom rozsudku v spore medzi ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a skupinou policajtov zvanou čurillovci na strane šéfa rezortu vnútra.
Rozsudok považuje za nespravodlivý. Minister nevylúčil zmenu zákona. Legislatíva by podľa neho mala zabezpečiť, aby účastníci sporov o spore vedeli. Kaliňák to vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády.
„Keď niekto odmieta preberať nejaké fyzické obálky, tak vie, že mu ide nejaká obálka,“ vyhlásil minister s tým, že je rozdiel medzi nepreberaním úradných zásielok a nekontrolovaním elektronickej poštovej schránky. „Toto na tento problém poukázalo,“ myslí si. Ak by účastník sporu o výzve súdu preukázateľne vedel, malo by sa podľa ministra postupovať rovnako ako doteraz, teda vyhlásením rozsudku za zmeškanie.
Minister vnútra Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom v utorok (11. 11.) informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
