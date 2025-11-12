  • Články
Streda, 12.11.2025
Bratislava

Robert Kaliňák: Pôsobiť u žandárov chce vyše 1200 vojakov a ďalšie stovky policajtov

  • DNES - 12:57
  • Bratislava
Robert Kaliňák: Pôsobiť u žandárov chce vyše 1200 vojakov a ďalšie stovky policajtov

O pôsobenie v Žandárskom zbore eviduje rezort obrany vyše 1200 záujemcov z radov profesionálnych vojakov a ďalšie stovky z Policajného zboru (PZ), ako aj bývalých policajtov.

Po rokovaní vlády to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Aktuálne prebieha tretí výcvik, v priebehu niekoľkých dní bude vycvičených 300 žandárov. Nasadiť by ich chceli do konca roka alebo na prelome rokov. Podľa Kaliňáka by mali žandári začať pôsobiť v štyroch regiónoch Slovenska.

Záujem je pre nás relatívne prekvapivo vysoký. Máme vyše 1200 záujemcov z radov samotných profesionálnych vojakov a ďalšie stovky z radov Policajného zboru, ale aj bývalých policajtov. Prebieha aktuálne tretí výcvik, v priebehu niekoľkých dní budeme mať vycvičených už 300 žandárov,“ povedal Kaliňák. Do konca roka alebo na prelome rokov by chceli spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) bližšie informovať o nasadení žandárov.

Rezort obrany chce postupne vyskúšať, aká je reakcia na žandárov a či majú rezervy vo výcviku. „Spočiatku by som si nedovolil tvrdiť, že obsadíme celé Slovensko,“ povedal minister s tým, že chcú stiahnuť policajtov i vojakov z dovoleniek na to, aby mohli poslúžiť občanom v rámci bezpečnosti. „A ukáže sa, ako to bude úspešné,“ dodal.

Nie je podľa neho pravdou, že by sa budovala nová infraštruktúra. Žandári majú byť v poľných uniformách s identifikačným číslom žandára a reflexnou vestou žltej farby s nápisom „ŽANDÁRI“.

Zdroj: Info.sk, TASR
