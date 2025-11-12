  • Články
Exfunkcionár SIS P. Gašparovič dostal za korupciu 22 mesiacov väzenia

  • DNES - 12:46
  • Bratislava
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu prijímania úplatku v štádiu prípravy.

Gašparoviča odsúdil v stredu Najvyšší súd (NS) SR na 22-mesačný trest väzenia a peňažný trest 20.000 eur. Vičan dostal 20-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 16.000 eur. Rozhodnutie je právoplatné.

V prípade, ak by Gašparovič nezaplatil peňažný trest, senát určil aj náhradný trest 16 mesiacov väzenia. Vičan by si musel odpykať v prípade nezaplatenia peňažného trestu 13 mesiacov vo väzení. Dvojica bola v minulosti stíhaná vo väzbe, neskôr ju po právoplatnom odsúdení súdy podmienečne prepustili na slobodu. Do výkonu trestu preto už nenastúpi.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR rešpektujem, ale čo sa týka právnej kvalifikácie, tak s ňou sa nestotožňujem,“ uviedol pre TASR advokát Adrián Kucek. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR povedal, že rozsudok sčasti odráža právne názory prokuratúry na túto vec. „Avšak jednoznačne možno povedať, že v tejto veci v tomto čase zavážila aj novela Trestného zákona a zníženie trestných sadzieb,“ podotkol prokurátor.

Najvyšší súd v stredu rozhodoval o odvolaní obžalovaných proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z októbra 2021. Gašparovič dostal vtedy za prijímanie úplatku 11-ročný trest väzenia, Vičan desať rokov nepodmienečne. Uložené boli aj peňažné tresty.

Odvolací súd sa prípadom zaoberal už v marci 2022. Právnu kvalifikáciu skutkov vtedy upravil na nepriamu korupciu a dvojici vymeral miernejšie tresty. Prokurátor však uspel s dovolaním a preto sa prípad vrátil späť do odvolacieho konania.

Dvojicu zadržali na začiatku decembra 2020 v rámci akcie Judáš. Podľa obžaloby mala žiadať úplatok od podnikateľa Dušana Bočkaya za pomoc pri zrušení predbežného opatrenia vydaného Kriminálnym úradom finančnej správy, ktorý zablokoval majetok obchodnej spoločnosti Bopal.

Zdroj: Info.sk, TASR
